Кировоградскую и Винницкую области начали подключать к электроснабжению — замглавы ОП 24 ноября, 09:00 Винницкую область подключают к энергоснабжению (Фото:Фото: soloway.org.ua)

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что еще две области Украины начали подключать к электроснабжению.

В Кировоградской области к электроснабжению были подключены объекты критической инфраструктуры, заявил Тимошенко в своем Telegram.

«Кировоградская область — запитано. Подключенная критическая инфраструктура», — написал Тимошенко.

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Также он сообщил о восстановлении питания в Винницкой области.

«Винницкая область — запитано», — написал замглавы ОП.

Из-за российских обстрелов Украинской инфраструктуры 23 ноября было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. В частности, остановились энергоблоки всех АЭС, которые находятся под контролем Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута.

