России нужна неделя на подготовку к новому массированному ракетному удару — разведка 24 ноября, 14:16 Последствия российского ракетного удара по жилому дому в Вышгороде Киевской области, 23 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Российским оккупантам понадобится около недели, чтобы подготовиться к новой массированной атаке на территорию Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона в четверг, 24 ноября.

«Нас пытаются сломить, погрузить в темноту и холод в период войны и принудить к переговорам на условиях агрессора. Это на самом деле не удастся. Мы понимаем, что периодичность [массированных ракетных атак по Украине] - это примерно неделя+. То есть это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару», — сказал Юсов.



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По словам представителя ГУР, запасы высокоточного оружия страны-террориста РФ в значительной степени истощены, но у Москвы остается много других ракет, больше всего — к системам С-300, поэтому под угрозой в первую очередь прифронтовые города — Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон.



"…Во многих случаях разлет в километр — это условная «норма». Попадание даже не в объекты инфраструктуры, а просто в жилые дома, роддомы, больницы — это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ", — добавил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Россия сможет повторить обстрел инфраструктуры Украины, равноценный атаке 15 ноября, только три-четыре раза.



По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты 23 ноября осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет. Только в Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу.

В результате российских ударов в среду погибли по меньшей мере десять человек, повреждены три жилых многоквартирных дома. Украинцы во многих областях, Киеве и других крупных городах остались без света, тепла и электроснабжения.