Львов уже со светом и на 70% с водой. Как Украина восстанавливается после атак 23 ноября — данные по областям 23 ноября, 22:57 Львов без электричества вечером 23 ноября: позже свет в город в основном вернули (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Украина восстанавливается после массированного удара по инфраструктуре 23 ноября. По данным Офиса президента, на 90% электроснабжения уже подключено во Львовской области, электричество постепенно возвращают в Одесскую, Запорожскую, Черновицкую области.

Во Львове по состоянию на вечер 23 ноября вернули снабжение электроэнергией.



Об этом в 21:25 сообщил мэр города Андрей Садовый. Однако, предупредил он, поскольку в городе до сих пор сохраняются плановые отключения, некоторые дома по состоянию на данный момент могут быть временно без электричества.

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По данным Офиса президента, во Львовской области электроснабжение по состоянию на 21:40 подключено на 90%.

Ранее сегодня два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области оставили полностью без электроэнергии три района региона: Яворивский, Львовский и Червоноградский. В частности, весь Львов остался без света, в городе не ходили троллейбусы и трамваи, из-за отсутствия электроэнергии была временно приостановлена подача отопления и воды.

В 18:20 Садовый сообщил, что водоснабжение в городе восстановлено на 70%.

«Часть домов обеспечена [водой] только на первых этажах. Но это временно», — заверил мэр города. Он также рассказал, что во Львове запускают городские ТЭЦ и работают над восстановлением теплоснабжения и подачей горячей воды.

«Если не произойдет чрезвычайной ситуации, то сады и школы завтра будут работать в обычном режиме», — заверил Садовый.

По его словам, к вечеру во Львове запустили больше автобусов и параллельно возобновляют работу электротранспорта.

75% светофоров в городе уже вечером работали.

«Пункты обогрева. Напомним, во Львове работают 18 пунктов обогрева. Здесь можно зарядить телефоны, погреться, выпить горячий чай или кофе. Сегодня они работают до позднего вечера», — напомнил Садовый.

В Киеве полное восстановление водоснабжения ожидается в ближайшее время, сообщил вечером 23 ноября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. КГВА сообщала, что воду и тепло в Киеве должны вернуть к утру четверга, 24 ноября.

По состоянию на 22:32 Киев запитан и возобновление электроснабжения началось, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. «Подключаем критическую инфраструктуру. Далее — потребители», — рассказал он о ситуации в столице.

Несколькими часами ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что давать прогнозы о восстановлении электроснабжения столицы пока рано.

«Не хочу называть четкие параметры, потому что [соответствующие службы] работают и говорят, что… может быть несколько часов, может быть десяток часов… До вечера, до утра — давайте не будем спекулировать. Делаем все возможное», — сообщил Кличко.

В Одесской области по состоянию на 21:48 вернули водоснабжение и теплоснабжение. «Электроснабжение — область запитана, идет подключение абонентов», — написал Кирилл Тимошенко.

По его словам, в настоящее время также запитаны Запорожская область и Черновицкая область (в регионе проводятся стабилизационные отключения).

Черниговская область тоже запитана, начинается подключение потребителей (22:00).

Около 22:30 началась новая волна подключений:

Волынская область — запитана, подключены объекты критической инфраструктуры. Далее подключат бытовых потребителей.

область — запитана, подключены объекты критической инфраструктуры. Далее подключат бытовых потребителей. Киевская область — запитана, подключено 20% потребителей.



область — запитана, подключено 20% потребителей. Ровенская область — запитана, подключена критическая инфраструктура

область — запитана, подключена критическая инфраструктура Черкасская область — запитана, подключена критическая инфраструктура и часть бытовых потребителей

область — запитана, подключена критическая инфраструктура и часть бытовых потребителей в 22:29 запитана Ивано-Франковская область. Здесь, однако, введены графики отключений;

область. Здесь, однако, введены графики отключений; по состоянию на 22:34 были запитаны также Тернопольская и Хмельницкая области. В Хмельницкой « работает критическая инфраструктура, уже подключена часть бытовых потребителей», сообщили в ОП.

В Хмельницкой работает критическая инфраструктура, уже подключена часть бытовых потребителей», сообщили в ОП.

Харьковская область — запитана по состоянию на 22:50, идет подключение потребителей

область — запитана по состоянию на 22:50, идет подключение потребителей Николаевская область — запитана по состоянию на 22:50, идет подключение потребителей

область — запитана по состоянию на 22:50, идет подключение потребителей Днепропетровская область — запитана по состоянию на 22:56, подключена критическая инфраструктура



В Днепре, по данным мэра Бориса Филатова, по состоянию на 21:30 все больницы уже получают стационарное электропитание (помимо генераторов). «По городу в целом ситуация более сложная. Сейчас со светом всего около 15% Днепра, — сообщил Филатов. — Тепло. Работает около четверти котельных. Остальные ожидают подачи напряжения».

Что касается водоснабжения Днепра, по словам Филатова, на левом берегу Ломовская водонасосная станция уже получила питание и ждет разрешения на подключение от оператора Укрэнерго. В некоторых домах на правом берегу Днепра вода уже есть. Канализационные системы работают по всему городу, но на генераторах.

Сегодня российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом 4 человека погибли, пострадали более 30 человек.

Всего в Украине РФ нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.