Резкое заявление главы МАГАТЭ. Электроснабжение ЗАЭС удалось восстановить, Гросси потребовал обезопасить от угроз украинские АЭС 24 ноября, 21:38 Запорожскую АЭС с марта 2022 года контролируют российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было восстановлено через день после того, как она перешла в режим работы на аварийных дизель-генераторах, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он также назвал «беспрецедентной» ситуацию, когда в результате российских обстрелов 23 ноября были отключены все четыре украинских АЭС.

Об этом Гросси сообщил в нескольких специальных заявлениях вечером 24 ноября.

Гендиректор МАГАТЭ назвал «беспрецедентной и глубоко тревожащей» ситуацию в украинской энергосистеме, когда в результате вчерашних российских обстрелов были отключены все четыре атомных станции Украины, перешедшие на аварийное питание дизель-генераторами.

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«Эта беспрецедентная ситуация была бы невообразимой еще месяц назад. Это глубоко тревожит», — заявил он в видеообращении, размещенном на сайте агентства.

Гросси отметил, что атомная промышленность Украины вчера пережила самую крупную потерю внешней электроэнергии с момента начала вторжения РФ в Украину девять месяцев назад. Он заявил, что это еще раз подчеркивает необходимость активизации действий по защите станций и предотвращению опасности серьезных ядерных аварий.

«Полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинских атомных электростанций показывает, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной, сложной и потенциально опасной. Это первый случай, когда все станции одновременно теряют внешнее питание. Это было бы совершенно невообразимо до этой трагической войны. Это чрезвычайно важно. Все военные действия, угрожающие безопасности ядерных объектов Украины, должны быть немедленно прекращены», — заявил гендиректор МАГАТЭ.

Гросси отметил, что еще в начале войны обозначил семь неотъемлемых столпов безопасности и защиты, в том числе необходимость поддерживать физическую неприкосновенность и наличие надежного внешнего источника питания.



«Я призываю сегодня, чтобы эти столпы были соблюдены, чтобы все атомные электростанции Украины не пострадали таким образом», — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.



По его словам, в то время как мир был сосредоточен на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, нельзя забывать о других ядерных объектах Украины.



Он напомнил, что недавно Украина обратилась к МАГАТЭ с просьбой предоставить миссии и поддержку помимо Запорожской АЭС также на другие работающие станции и Чернобыльскую АЭС.



«Эта помощь началась. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить ядерную аварию на любом из этих ядерных объектов, которая только усугубит те ужасные страдания, которые мы уже наблюдаем в Украине. Время действовать сейчас», — заявил Гросси.



23 ноября все блоки Ровенской (четыре суммарной мощностью 2835 МВт), Южноукраинской (три суммарной мощностью 3000 МВт) и Хмельницкой АЭС (два суммарной мощностью 2000 МВт) были отключены из-за снижения частоты в энергосистеме Украины, после очередных массированных российских ракетных обстрелов. ЗАЭС также потеряла внешнее энергоснабжение.



Предыдущая российская ракетная атака 15 ноября привела к отключению от энергосистемы двух блоков ХАЭС и одного блока РАЭС.