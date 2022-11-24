В Кривом Роге и Никополе объекты критической инфраструктуры остаются без света 24 ноября, 21:24 Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Днепропетровской области только в Кривом Роге и Никополе объекты критической инфраструктуры остаются без света.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

По его данным на 20:00, вечером в области свет дали 25% жителей.

«Объекты критической инфраструктуры в области — с электричеством. Исключение составляют Кривой Рог и Никополь», — сообщил он.

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Лукашук добавил, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

После нового масштабного ракетного обстрела России 23 ноября энергосистема Украины пережила блэкаут и все еще восстанавливается.

Накануне сообщалось, что в Кривом Роге задействован экстренный план на случай полного обесточивания города.

Из-за массированного ракетного обстрела крупнейший металлургический комбинат Украины АрселорМиттал Кривой Рог критически ограничил потребление электроэнергии и приостановил большинство производственных процессов.