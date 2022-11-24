В Кривом Роге и Никополе объекты критической инфраструктуры остаются без света

24 ноября, 21:24
Поделиться:
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Днепропетровской области только в Кривом Роге и Никополе объекты критической инфраструктуры остаются без света.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

По его данным на 20:00, вечером в области свет дали 25% жителей.

«Объекты критической инфраструктуры в области — с электричеством. Исключение составляют Кривой Рог и Никополь», — сообщил он.

Видео дня

Лукашук добавил, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Читайте также:

Спасатели на месте вражеского ракетного удара (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) В Кривом Роге начата спасательная операция по подъему шахтеров — Вилкул

После нового масштабного ракетного обстрела России 23 ноября энергосистема Украины пережила блэкаут и все еще восстанавливается.

Накануне сообщалось, что в Кривом Роге задействован экстренный план на случай полного обесточивания города.

Из-за массированного ракетного обстрела крупнейший металлургический комбинат Украины АрселорМиттал Кривой Рог критически ограничил потребление электроэнергии и приостановил большинство производственных процессов.

https://www.youtube.com/embed/QP_i-xWdgwc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Кривой Рог Свет Никополь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X