Тьма, которую видно из космоса. Как выглядит крупнейший блэкаут в Украине после нового российского ракетного обстрела — фоторепортаж 24 ноября, 18:41 Украина на спутниковом снимке NASA, сделанном 23 ноября (Фото:NASA WORLDVIEW/Handout via REUTERS)

После нового масштабного ракетного обстрела России 23 ноября энергосистема Украины пережила блэкаут и все еще восстанавливается.

Вместе с электричеством во многих местах пропала вода и отопление. Также значительно сократился интернет-трафик и возникли проблемы со связью.

Фото: NASA WORLDVIEW/Handout via REUTERS

Масштаб блэкаута в Украине можно оценить, посмотрев сделанное NASA спутниковое фото Европы за 23 ноября.

Видео дня

НВ публикует фоторепортаж блэкаута в разных городах Украины.

Киев

Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Львів

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Днепр

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Одесса

Фото: odessa.online

Фото: odessa.online

Фото: odessa.online