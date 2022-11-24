Тьма, которую видно из космоса. Как выглядит крупнейший блэкаут в Украине после нового российского ракетного обстрела — фоторепортаж
Украина на спутниковом снимке NASA, сделанном 23 ноября (Фото:NASA WORLDVIEW/Handout via REUTERS)
После нового масштабного ракетного обстрела России 23 ноября энергосистема Украины пережила блэкаут и все еще восстанавливается.
Вместе с электричеством во многих местах пропала вода и отопление. Также значительно сократился интернет-трафик и возникли проблемы со связью.
Масштаб блэкаута в Украине можно оценить, посмотрев сделанное NASA спутниковое фото Европы за 23 ноября.
НВ публикует фоторепортаж блэкаута в разных городах Украины.