Тьма, которую видно из космоса. Как выглядит крупнейший блэкаут в Украине после нового российского ракетного обстрела — фоторепортаж

24 ноября, 18:41
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Украина на спутниковом снимке NASA, сделанном 23 ноября (Фото:NASA WORLDVIEW/Handout via REUTERS)

Украина на спутниковом снимке NASA, сделанном 23 ноября (Фото:NASA WORLDVIEW/Handout via REUTERS)

После нового масштабного ракетного обстрела России 23 ноября энергосистема Украины пережила блэкаут и все еще восстанавливается.

Вместе с электричеством во многих местах пропала вода и отопление. Также значительно сократился интернет-трафик и возникли проблемы со связью.

NASA WORLDVIEW/Handout via REUTERS
Фото: NASA WORLDVIEW/Handout via REUTERS

Масштаб блэкаута в Украине можно оценить, посмотрев сделанное NASA спутниковое фото Европы за 23 ноября.

Видео дня

НВ публикует фоторепортаж блэкаута в разных городах Украины.

Киев

REUTERS/Vladyslav Sodel
Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Vladyslav Sodel
Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel
REUTERS/Vladyslav Sodel
Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel
REUTERS/Vladyslav Sodel
Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel
REUTERS/Vladyslav Sodel
Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Львів

REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Днепр

dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua

Одесса

odessa.online
Фото: odessa.online
odessa.online
Фото: odessa.online
odessa.online
Фото: odessa.online
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Блэкаут Война в Украине Российско-украинская война Фоторепортаж Война России против Украины ракетный обстрел

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