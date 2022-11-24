Ставка верховного главнокомандующего обсудила восстановление энергетической системы Украины 24 ноября, 20:17 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 ноября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По информации ведомства, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении.

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Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время.

Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины и ликвидацию последствий недавних ракетных ударов России. Отдельно остановились на вопросе обеспечения стабильности связи в условиях войны, в частности, путем перехода на автономное энергопитание.

Также была продолжена работа по защите объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте подчеркивается необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны.

23 ноября российские оккупанты совершили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.