Ставка верховного главнокомандующего обсудила восстановление энергетической системы Украины

24 ноября, 20:17
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 ноября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По информации ведомства, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении.

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Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время.

Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины и ликвидацию последствий недавних ракетных ударов России. Отдельно остановились на вопросе обеспечения стабильности связи в условиях войны, в частности, путем перехода на автономное энергопитание.

Также была продолжена работа по защите объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте подчеркивается необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны.

https://www.youtube.com/watch?v=xIlFqrCSllg

23 ноября российские оккупанты совершили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Энергосбережение Энергосистема Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего

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