Последствия ракетных ударов РФ по Киеву: без света остается 70% столицы, на левом берегу возобновили водоснабжение 24 ноября, 08:24 После ракетных обстрелов РФ 23 ноября почти весь Киев остался без света и воды (Фото:Vladyslav Sodel/Reuters)

В результате ракетных ударов РФ по Киеву по состоянию на утро четверга, 24 ноября, 70% украинской столицы остается без электроэнергии, воду вернулись пока только жителям левого берега.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

«70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы», — отметил он.

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Кличко добавил, что на левый берег столицы вернули водоснабжение. На правом его планируют восстановить в первой половине дня.

В пресс-службе Киевской горгосадминистрации в Telegram уточнили, что в Киеве временно не ездят трамваи. На семи трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы.

23 ноября российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

В результате атак войск РФ почти весь Киев остался без света и воды.