Зеленский о ракетном обстреле Украины: Россия доказала, что она — спонсор терроризма 23 ноября, 18:26 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия доказала, что она является страной — спонсором терроризма, выпустив 67 ракет по инфраструктуре Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

Во время видеообращения он поблагодарил депутатов Европарламента за принятия резолюции о признании РФ страной-спонсором терроризма.

«Сегодня Европарламент признал Россию государством — спонсором терроризма. Наконец-то. Спасибо всем европарламентариям. А потом Россия доказала всему миру, что это все правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям», — сказал он.

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Зеленский добавил, что в результате российской атаки большое количество человек получили ранения, а также есть погибшие.

«Что касается свето- и водоснабжения. Все работают: энергетики работают, ГСЧСники работают, все, местные власти. Задача поставлена. Мы все восстановим, все это пройдём. Потому что мы с вами — несгибаемый народ», — подчеркнул он.

В среду, 23 ноября, Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

После этого Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что в результате российских ударов по Украине шесть человек погибли и 36 пострадали.

Силы ПВО сбили 51 из 70 крылатых ракет РФ во время массированного обстрела страны.

Министерство энергетики Украины сообщает, что из-за сегодняшних российских обстрелов было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать в течение суток.