«Почему вы должны искать компромисс?» Зеленский на фоне новых ракетных ударов по Украине призвал исключить Россию из ОБСЕ 24 ноября, 16:02 Зеленский выступил на Парламентской Ассамблее ОБСЕ, где призвал осудить террор РФ (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ и изолировать страну-агрессора на фоне новых ракетных ударов войск РФ по украинским городам.

Об этом он сказал во время выступления на Парламентской ассамблее ОБСЕ.

«Мы видим, как на разных международных площадках ищут и находят необходимые решения, чтобы помочь остановить российский террор, максимально изолировать государство-террориста и найти выход из жестких глобальных кризисов, созданных Россией. Но почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, государство-террорист даже спустя девять месяцев своих непрерывных преступлений остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи?» — задался вопросом украинский президент.

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Он отметил, что если бы не решение Польши запретить выдачу виз российской делегации, то представители страны-террориста могли быть сегодня на заседании.

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«Этот факт является откровенным издевательством над всеми принципами, на основе которых создавалась ОБСЕ. Мир не искал бессмысленного компромисса — все минус один — чтобы бороться с русским террором. Почему вы здесь должны искать именно такой компромисс? Если устаревшие регламенты призваны беречь только ложные представления о безопасности и сотрудничестве в Европе и не защищают реальную жизнь и людей, то нельзя оставаться заложниками таких процедур и регламентов. Нужна решимость изменить их», — заявил Зеленский.

Он призвал не ждать подходящего времени, чтобы устранить «даже гипотетическую возможность сторонников террора участвовать в любой деятельности вашей парламентской ассамблеи».

Президент Украины призвал сделать все, что ОБСЕ была среди тех, кто способен остановить террор и «помочь привлечь российских убийц и палачей к справедливой ответственности».

«Я благодарен принципиальному председательству в ассамблее и за добросовестную работу в комитетах и ​​на уровне национальных делегаций за то, что служит защите наших с вами ценностей и помогает изоляции России за террор. И я призываю распространить эту принципиальность и добросовестность на процедурную архитектуру ассамблеи и в ОБСЕ в целом. Настало время этой реформы», — заявил он.

Зеленский также призвал использовать все национальные и международные возможности для давления на государство-террориста.

Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ, которые должны были приехать в Варшаву на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24−26 ноября.

1−2 декабря в Лодзе пройдет встреча министров иностранных дел ОБСЕ. В организацию входят 57 стран, в том числе Украина и страна-агрессор РФ.

Лаврова и российскую делегацию решили не пускать на заседание ОБСЕ из-за вторжения РФ в Украину.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины девять месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

23 ноября РФ нанесла новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях. В Киевской области и в Киеве попадания по жилым объектам.

Российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

По всей стране ввели аварийные отключения электроэнергии, многие области Украины остались без света.

Утром 24 ноября ситуация постепенно восстанавливается.