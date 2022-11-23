«Жестокие и бесчеловечные атаки». Боррель заверил Украину в поддержке ЕС на фоне нового массированного удара

23 ноября, 21:41
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

«Жестокой и бесчеловечной» назвал сегодняшнюю волну атак России по украинской инфраструктуре Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

«Решительно осуждаю возобновившиеся преступные нападения России на гражданское население и объекты критической инфраструктуры в Украине: массовые блэкауты, в том числе в Молдове», — написал Боррель в своем Твиттер.

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По его словам, «лишение миллионов [людей] электричества, воды и отопления зимой — жестоко и бесчеловечно». Отдельно Боррель заверил, то поддержка Украины и Молдовы со стороны Евросоюза не ослабеет.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1595469847730831360

Как сообщили ранее в Минэнерго, в результате ракетных ударов в среду, 23 ноября, была остановлена почти вся генерация электроэнергии в Украине, также повреждены подстанции, после чего большинство потребителей остались без света.

Сегодня российские оккупанты совершили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек

В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом 4 человека погибли, пострадали более 30.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Евросоюз Инфраструктура Ракетные удары Военные преступления РФ Жозеп Боррель Война России против Украины ракетные удары 23 ноября

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