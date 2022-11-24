Только 14% украинцев готовы сменить место проживание в случае блэкаута — опрос 24 ноября, 18:39 Львов без света (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

При отключении электроэнергии в холодное время года 65% украинцев будут оставаться на своем нынешнем месте проживания.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской компанией Gradus Research, сообщает Укринформ.

Еще 14% респондентов, согласно опросу, намерены ехать в другие области Украины или за границу, а еще 20% не определились.

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Социологи отмечают, что суммарно 34% респондентов могут составлять потенциальную следующую миграционную волну, которая осядет в западных областях Украины и за границей.

Что касается ситуации с отоплением, то большинство (55%) опрошенных при обогреве их домов зависят исключительно от центрального отопления, тогда как исключительно от автономного — 33%, а 5% имеют возможность одновременно пользоваться и тем, и другим. Среди тех, кто имеет только центральное отопление, около половины (48%) опрошенных декларируют отсутствие альтернативных способов обогрева собственного жилья, тогда как имеющие альтернативный способ говорят, что это преимущественно электрические обогреватели (48%).

Опрос проведен методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18−60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Опрошены на протяжении 21−24 октября 2000 респондентов.

23 ноября российские оккупанты совершили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.



В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

В результате российских атак почти весь Киев остался без света и воды. Утром 24 ноября воду начали подавать жителям левого берега.