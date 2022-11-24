«Дай Бог выйдем на прежние графики». В Киеве будут давать свет на два-три часа до стабилизации сети 24 ноября, 20:36 Киев без света, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве будут давать электричество на 2−3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона в четверг, 24 ноября.

Он также напомнил, что в Киеве запитали всю критическую инфраструктуру.

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«Мы запитали в Киеве всю критическую инфраструктуру, где-то 30% населения имеет сейчас питание в Киеве. Будем по чуть-чуть переключать, по 2−3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии. Дай Бог выйдем на те графики отключений, которые у нас были вчера на утро», — отметил Сахарук.

В эфире телемарафона мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по состоянию на вечер 24 ноября 60% Киева все еще остаются без электроснабжения.

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Ранее Кличко заявил, что свет, связь и интернет в Киеве должны появиться до конца дня, 24 ноября.

КГВА сообщала, что воду и тепло в Киеве должны вернуть к утру четверга, 24 ноября.

Вечером 23 ноября мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что давать прогнозы о восстановлении электроснабжения столицы пока рано. По его словам, без света остались 70% потребителей Киева.

«Не хочу называть четкие параметры, потому что [соответствующие службы] работают и говорят, что… может быть несколько часов, может быть десяток часов… До вечера, до утра — давайте не будем спекулировать. Делаем все возможное», — сообщил Кличко.

В среду, 23 ноября, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом 4 человека погибли, пострадали более 30 человек.

Всего в Украине РФ 23 ноября нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.

