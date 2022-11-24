Германия инициирует встречу министров G7 из-за обстрелов энергосистемы Украины 24 ноября, 14:59 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Германия планирует инициировать встречу министров G7 на следующей недели. Главная тема — обстрелы энергосистемы Украины.

Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

При этом точной даты она не озвучила.

«На следующей неделе, как президент G7 в Бухаресте, мы пригласим других партнеров на уровне министров иностранных дел на встречу, чтобы инициировать дальнейшую поддержку энергоснабжения Украины», — написала Бербок.

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По словам главы МИД Германии, атаки России являются недопустимым и антигуманным преступлением.

«Путин своими ракетами стремится погрузить народ Украины в холод и тьму. Он никогда не сломает их волю к свободе и нашу поддержку», — добавила министр.

23 ноября российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.