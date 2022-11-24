Германия инициирует встречу министров G7 из-за обстрелов энергосистемы Украины

24 ноября, 14:59
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Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Германия планирует инициировать встречу министров G7 на следующей недели. Главная тема — обстрелы энергосистемы Украины.

Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

При этом точной даты она не озвучила.

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«На следующей неделе, как президент G7 в Бухаресте, мы пригласим других партнеров на уровне министров иностранных дел на встречу, чтобы инициировать дальнейшую поддержку энергоснабжения Украины», — написала Бербок.

Видео дня

По словам главы МИД Германии, атаки России являются недопустимым и антигуманным преступлением.

«Путин своими ракетами стремится погрузить народ Украины в холод и тьму. Он никогда не сломает их волю к свободе и нашу поддержку», — добавила министр.

https://twitter.com/ABaerbock/status/1595695656739405824?cxt=HHwWgICw2dqvhqUsAAAA

23 ноября российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

https://www.youtube.com/watch?v=F6po_NZtoYs

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Электричество G7 Саммит G7 Энергосистема Война России против Украины

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