Аварийные и плановые отключения по всей Украине продолжатся — Укрэнерго

24 ноября, 21:15
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Отключения света в Краматорске 24 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Отключения света в Краматорске 24 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В НЭК Укрэнерго рассказали о состоянии украинской энергосистемы по состоянию на 19:00 в четверг, 24 ноября, на следующий день после массированных ударов страны-агрессора РФ по Украине.

В Telegram-канале Укрэнерго сказано, что после российской атаки в энергосистеме произошла системная авария, ударам подверглись важные энергообъекты, поэтому восстановление в таких случаях продолжается дольше. В компании сказали, что не могут назвать конкретные сроки полного восстановления.

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По состоянию на 19:00 в Украине работает значительная часть тепло- и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, кроме захваченной российскими оккупантами ЗАЭС. Питание в первую очередь подают на объекты критической инфраструктуры, также постепенно запитывают бытовых потребителей.

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«Производители электроэнергии обеспечили более 50% потребностей потребления в стране… Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе — все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, невзирая на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы», — объяснили в Укрэнерго.

В компании также попросили украинцев с пониманием отнестись к графикам плановых и аварийных отключений и добавили, что, несмотря на круглосуточную работу ремонтных бригад, на ликвидацию повреждений нужно больше времени, чем до этого.

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В результате очередного ракетного удара в большей части Украины произошло отключение электроэнергии, тепло- и водоснабжения. (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel) Энергосистема на грани коллапса. Сможет ли Украина защититься от блэкаута, и что для этого нужно?

Днем 24 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что электроэнергию уже подали во все области Украины. Свет в первую очередь дали объектам критической инфраструктуры, постепенно подключают бытовых потребителей.

В среду, 23 ноября, российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек. Страна-агрессор РФ 23 ноября нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли по меньшей мере десять человек.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электроэнергия Электричество Отключения света Укрэнерго Энергосистема Война России против Украины

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