Аварийные и плановые отключения по всей Украине продолжатся — Укрэнерго 24 ноября, 21:15 Отключения света в Краматорске 24 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В НЭК Укрэнерго рассказали о состоянии украинской энергосистемы по состоянию на 19:00 в четверг, 24 ноября, на следующий день после массированных ударов страны-агрессора РФ по Украине.

В Telegram-канале Укрэнерго сказано, что после российской атаки в энергосистеме произошла системная авария, ударам подверглись важные энергообъекты, поэтому восстановление в таких случаях продолжается дольше. В компании сказали, что не могут назвать конкретные сроки полного восстановления.



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По состоянию на 19:00 в Украине работает значительная часть тепло- и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, кроме захваченной российскими оккупантами ЗАЭС. Питание в первую очередь подают на объекты критической инфраструктуры, также постепенно запитывают бытовых потребителей.

«Производители электроэнергии обеспечили более 50% потребностей потребления в стране… Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе — все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, невзирая на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы», — объяснили в Укрэнерго.

В компании также попросили украинцев с пониманием отнестись к графикам плановых и аварийных отключений и добавили, что, несмотря на круглосуточную работу ремонтных бригад, на ликвидацию повреждений нужно больше времени, чем до этого.

Днем 24 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что электроэнергию уже подали во все области Украины. Свет в первую очередь дали объектам критической инфраструктуры, постепенно подключают бытовых потребителей.

В среду, 23 ноября, российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.



В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек. Страна-агрессор РФ 23 ноября нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли по меньшей мере десять человек.