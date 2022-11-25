Под обстрелами оккупантами в Бахмуте остаются более 300 детей, полиция настаивает на эвакуации 25 ноября, 06:07 Несовершеннолетние находятся в бесчеловечных условиях, не имеют доступа к медицинским услугам и не учатся (Фото:facebook.com/don.gunp)

В Бахмуте под обстрелами оккупантов остаются более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.



Отмечается, что враг не оставляет попыток захватить город. Только за последнюю неделю россияне совершили по меньшей мере 14 массированных ударов по жилому сектору. Есть погибшие и раненые.

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В Бахмуте и пригородах проживают около 15 тысяч человек, из них 306 — дети. Всего в Бахмутском районе остаются более двух тысяч детей (большинство — в Торецкой общине).

Несовершеннолетние находятся в бесчеловечных условиях, не имеют доступа к медицинским услугам и не учатся. Эвакуацией занимаются правоохранители, военная администрация и волонтеры, однако желающих уехать немного.

«Убедительно обращаюсь к родителям: спасите ваших детей. По закону взрослые обязаны обеспечить детям безопасность и надлежащие условия жизни. Если вы решили оставаться под огнем, то ребенок должен быть эвакуирован в сопровождении родителя или доверенного лица. Полицейские организуют выезд, а власть предоставит бесплатное жилье, обеспечит социальную помощь», — сказал начальник ГУ НП в Донецкой области Руслан Осипенко.