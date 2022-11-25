Число погибших в результате обстрела Херсона возросло до семи 25 ноября, 00:55 Российские оккупанты обстреляли из РСЗО жилые районы Херсона (Фото:t.me/khersonskaODA)

Число погибших в результате российских обстрелов Херсона возросло до 7. Еще 21 человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram



«Сегодняшний день — это очередная страшная страница в истории нашего города-героя. Только за вечер — 21 раненых и 7 погибших», — сказал он.

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В четверг вечером российские оккупанты обстреляли из РСЗО жилые районы Херсона. Снаряды попали в многоэтажку и детскую площадку, четыре человека погибли.