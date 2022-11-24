«Постепенное подключение». Электроэнергию подали во все области Украины, но со светом пока критическая инфраструктура — ОП 24 ноября, 15:13 Киев без света, 20 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В четверг днем, 24 ноября, электроэнергию подали во все области Украины, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Сейчас свет дали объектам критической инфраструктуры.

Тимошенко также добавил, что на данный момент происходит постепенное подключение к сети бытовых потребителей.

Однако он не озвучил точных сроков, когда свет появится в домах украинцев.

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«В регионах удалось развернуть 4 000 Пунктов несокрушимости. Это специально оборудованные места, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплых напитков», — отметил замглавы Офиса президента.

В среду, 23 ноября, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом 4 человека погибли, пострадали более 30 человек.

Всего в Украине РФ 23 ноября нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.