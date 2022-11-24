Украина отходит от блекаута, но в 15 областях до сих пор проблемы с водоснабжением — Зеленский 24 ноября, 22:49 Киевляне набирают воду в парке Шевченко (днем 24 ноября водоснабжение столицы было восстановлено) (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина постепенно отходит от блэкаута, возобновляя снабжение электричеством и водой, хотя по состоянию на вечер в 15 областях до сих пор есть проблемы с водоснабжением.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в четверг.

«Весь день продолжаются восстановительные работы — постепенно возвращаем электричество, тепло, водоснабжение и связь», — сказал он.

Видео дня

По словам Зеленского, «по состоянию на вечер в 15 областях еще есть проблемы с водой. Сложнее всего — Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская и Харьковская области».

"Но вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем и водоснабжение и тепло. Ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах, но постепенно отходим от блэкаута, возвращаем [энерго]питание новым и новым потребителям. Тяжелее всего в столице и 15 областях», — сказал он.

Энергетики, коммунальщики, бизнес — все выполняют свою часть работы, чтобы дать снова свет. Это действительно общенациональная задача», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что уже запущено 4362 пункта несокрушимости. «Сеть будет расти. Если в вашем городе более 12 часов нет электричества или тепла, воспользуйтесь помощью наших пунктов несокрушимости», — сказал президент.

Он также напомнил, что европейская программа Генераторы надежды поможет обеспечить Украину необходимым энергооборудованием.

"Очень важную инициативу начали партнеры в Европейском Союзе. Европарламент вместе с сетью европейских городов открыли программу Генераторы надежды. Это позволит нам использовать возможности горизонтального сотрудничества в Европе – с городами, с бизнесами – и обеспечить Украину необходимым сейчас энергооборудованием», – заявил Зеленский.

Он поблагодарил главу Европарламента Роберту Метсолу и европейских партнеров за содействие и присоединение к программе.

Как сообщалось, в рамках этой инициативы генераторы Украины передадут более 200 европейских городов.