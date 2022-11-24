В Одессе возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры, в Житомире работают почти все котельные
В результате ракетных атак украинцы во многих областях, Киеве и других крупных городах остались без света (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
На фоне массированного удара страны-агрессора РФ по Украине по состоянию на четверг, 24 ноября, в Одессе возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры.
Об этом говорится в сообщении горсовета в Telegram.
Однако в ведомстве добавили, что для уменьшения нагрузки на энергосистему общественный электротранспорт в первой половине дня функционировать не будет.
Житомирский горсовет сообщил Telegram, что фактически все котельные города работают, осуществляется подача тепла.
«Напряжение появилось. Энергетики работали всю ночь, процедура запуска котельных сложная», — говорится в сообщении.
В горсовете подчеркнули, что котельные перезапускали по три-четыре раза. Пока не запустили только три котельные:
- Киевская, 71
- Паровозный, 24
- Гонты, 2
В горсовете добавили, что сейчас тепловики работают над восстановлением гидравлического режима для должной подачи тепла в жилище.
Кроме того, пока ситуация с водой стабильна, потому ее подвоза не будет.
Украина шаг за шагом восстанавливает электро-, водо- и теплоснабжение после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре, который Россия нанесла в среду, 23 ноября.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.