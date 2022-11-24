В Одессе возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры, в Житомире работают почти все котельные 24 ноября, 10:17 В результате ракетных атак украинцы во многих областях, Киеве и других крупных городах остались без света (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На фоне массированного удара страны-агрессора РФ по Украине по состоянию на четверг, 24 ноября, в Одессе возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении горсовета в Telegram.

Однако в ведомстве добавили, что для уменьшения нагрузки на энергосистему общественный электротранспорт в первой половине дня функционировать не будет.

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Житомирский горсовет сообщил Telegram, что фактически все котельные города работают, осуществляется подача тепла.

«Напряжение появилось. Энергетики работали всю ночь, процедура запуска котельных сложная», — говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что котельные перезапускали по три-четыре раза. Пока не запустили только три котельные:

Киевская, 71

Паровозный, 24

Гонты, 2

В горсовете добавили, что сейчас тепловики работают над восстановлением гидравлического режима для должной подачи тепла в жилище.

Кроме того, пока ситуация с водой стабильна, потому ее подвоза не будет.

Украина шаг за шагом восстанавливает электро-, водо- и теплоснабжение после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре, который Россия нанесла в среду, 23 ноября.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.