Последствия ракетного террора РФ: в Киевской области возросло число жертв, значительно повреждены четыре многоэтажки, детский сад и школа

24 ноября, 13:20
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В Киевской области жертвами ракетной атаки РФ стали пять человек (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Киевской области жертвами ракетной атаки РФ стали пять человек (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

По состоянию на утро четверга, 24 ноября, число жертв ракетного удара по Вышгороду Киевской области увеличилось до пяти человек, еще 30 пострадавших находятся в больнице.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Он рассказал, что существенно повреждены четыре многоэтажки, также поврежден детский сад и школа рядом.

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По его словам, тела нескольких погибших были найдены возле дома, еще одного — в квартире дома. Трое умерли уже в больнице.

Кроме того, есть разрушения еще восьми частных домов в Забирье, Чабанах, Глевахе и Украинке.

Также пострадали шесть сотрудников нэнергетической сферы. У них легкие ранения.

23 ноября российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

https://www.youtube.com/watch?v=F6po_NZtoYs&feature=youtu.be
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Киевская область Ракетные удары Война России против Украины

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