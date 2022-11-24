Последствия ракетного террора РФ: в Киевской области возросло число жертв, значительно повреждены четыре многоэтажки, детский сад и школа 24 ноября, 13:20 В Киевской области жертвами ракетной атаки РФ стали пять человек (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

По состоянию на утро четверга, 24 ноября, число жертв ракетного удара по Вышгороду Киевской области увеличилось до пяти человек, еще 30 пострадавших находятся в больнице.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Он рассказал, что существенно повреждены четыре многоэтажки, также поврежден детский сад и школа рядом.

Видео дня

По его словам, тела нескольких погибших были найдены возле дома, еще одного — в квартире дома. Трое умерли уже в больнице.

Кроме того, есть разрушения еще восьми частных домов в Забирье, Чабанах, Глевахе и Украинке.



Также пострадали шесть сотрудников нэнергетической сферы. У них легкие ранения.

23 ноября российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

