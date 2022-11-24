Пережить темные времена. Европейские города будут собирать генераторы для Украины

24 ноября, 08:47
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Европа будет собирать генераторы для Украины (Фото:facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Европа будет собирать генераторы для Украины (Фото:facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Европейские города запустили кампанию по сбору генераторов для Украины.

Европарламент и Европейская ассоциация городов начали инициативу по сбору генераторов для Украины в больших объемах.

Об этом в Twitter заявила президентка Европарламента Роберта Метсола.

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«10 миллионов украинцев остались без электричества из-за атак России. Мы можем помочь», -- заявила Метсола.

Она добавила, что 23 ноября Европарламент и Европейская ассоциация городов запускают акцию #ГенераторыНадежды, чтобы обеспечить генераторами украинцев.

https://twitter.com/EP_President/status/1595400963158048769

Из-за российских обстрелов Украинской инфраструктуры 23 ноября было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. В частности, остановились энергоблоки всех АЭС, которые находятся под контролем Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута.

https://www.youtube.com/watch?v=F6po_NZtoYs&feature=youtu.be
Редактор: Люба Балашова

Теги:   Энергетика Европарламент Инфраструктура Электричество Ракетные удары Война России против Украины Роберта Метсола Генератор

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