«Ой у лузі енергосистема похилилася». Украинцы переживают первый блэкаут с шутками, взрывом ярости в адрес РФ и благодарностью энергетикам 24 ноября, 14:50 Сюжет Один из «пунктов несокрушимости», которых в Украине развернули почти 4 тыс.: здесь люди могут найти электричество, тепло, воду (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

23 ноября седьмая волна масштабных ракетных ударов со стороны России обернулась самыми тяжелыми последствиями для украинской инфраструктуры: в Минэнерго подтвердили, что энергосистема Украины пережила первый блекаут.

В результате ракетных атак украинцы во многих областях, Киеве и других крупных городах остались без света, тепла и водоснабжения. Из-за массового отключения потребителей на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены и перешли на работу без генерации в энергосистему.



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«Вчера произошел блэкаут в нашей энергосистеме из-за обстрелов», — подтвердил утром 24 ноября министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, сегодня в 4:00 утра энергетическую систему Украины удалось снова объединить в единое целое, а к вечеру должны 24 ноября заработать АЭС, после чего дефицит в энергосистеме должен уменьшиться, а энергоснабжение — улучшиться.

К счастью, спустя сутки после обстрелов украинским энергетиками удается постепенно возвращать в дома и на критические объекты электро-, водо- и теплоснабжение. Между тем в соцсетях украинцы делятся опытом выживания в дни первого блэкаута — и яростью на Россию, совершившую очередное военное преступление.



Известный психолог Светлана Ройз, которая вместе с семьей остается в Украине, удивляется попыткам россиян сломить волю украинского общества посредством ракетных атак.

«Ну как они не поймут: есть люди, которые под действием тупой силы сдаются, свою силу теряют и не решаются больше подниматься. Мы в ответ террористам становимся еще более устойчивыми, еще больше объединяемся и набираемся жизненной ярости, веры и любви», — напоминает Ройз.



Ее мнение поддерживает преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, общественный деятель и аналитик Валерий Пекарь, отмечая, что Россия бьет по «антихрупкости» украинцев.

«Есть вещи хрупкие, есть вещи неуязвимые. Если бросить с пятого этажа яблоко и теннисный мячик, то от яблока ничего не останется, а мячу будет все равно. Нассим Талеб в своей выдающейся книге „Антихрупкость“ (пока единственная из 100 важнейших книг XXI века, которая уже написана) вводит, кроме хрупкости и неуязвимости, еще третью категорию: антихрупкость. То, что от стресса и нагрузок становится сильнее, — объясняет Пекарь. — Украинское общество действительно антихрупкое. Этим оно придает силы ВСУ, государству, бизнесу — к сожалению, ничто из этого не является антихрупким, потому что удары достигают цели, но все же устойчивость увеличивается. […] А Россия бьет по антихрупкости. Ничего не понимают. И это хорошо».

Многие украинцы благодарят настоящие «оплоты несокрушимости» — украинских энергетиков, которые волна за волной пытаются восстанавливать электро-, водо- и теплоснабжение домов и критических объектов.

Мария Попова попыталась представить себя на месте «обычного электрика из Укрэнерго»:

«Позавчера я починила какой-то трансформатор — или черт его знает, что я там починила, — вчера прилетели российские ракеты, сегодня я чиню его снова. Я знаю, что завтра прилетит еще одна ракета. Я знаю, что послезавтра я буду чинить его еще раз. Так же, как десяток раз до этого. Я не знаю, как долго это продлится. Но я знаю, что буду чинить их, пока смогу. Я чувствую себя *баным Сизифом. Я не знаю, за что меня наказали. Я продолжаю катить свой камень».

«Ночью дали электричество. Утром уже была вода. Спасибо нашим энергетикам за то, что всю ночь работали ради нас», — пишет киевлянка Анна Кириенко.

Пользователи делятся поддержкой друг с другом, напоминая, что цена нынешних проблем для Украины — шанс «сохранить свой мир».

«Я знаю, что все решается именно сейчас. Это сейчас создается история, которую я буду рассказывать своим детям. В ней важно не то, на что способна р*сня, а то, что мы с друзьями делали, чтобы сохранить свой мир. Как мы теряли и жили от этого еще сильнее, отсекали тьму и поражение, — пишет художница Ирена Мыколив, которую блэкаут застиг в Луцке. — Ты — это твои выборы, а не то, что с тобой сделали. В жестокости и зле нет ничего особенного. Они примитивны, потому что прорастают из ничтожности, которую россияне изо всех сил стараются нам скормить. И еще удивляются, почему мы так сопротивляемся. Да, у них есть свет, но нет будущего».

Журналист Sky News Азад Сафаров на фоне блэкаута в Украине рассказал пример из Херсона, где ему пришлось пообщаться с роженицами в роддоме, работавшем без света, воды и тепла.

«Оказалось, что женщины ехали в самые ожесточенные дни войны через заминированные дороги, чтобы добраться до Херсона, на роды. Сами. Мужчины оставались дома с другими детьми», — рассказывает Сафаров, цитируя одну из рожениц:

— И вы не боялись одна так ехать?

— Я боялась, что ребенок родится до освобождения Херсона. К счастью, он родился в первый день освобождения. Это, можно сказать, ребенок Свободы.

«Ребенка Свободы назвали Константином. Если украинцы рождаются без воды, тепла, света и связи, поверьте, эту нацию никогда не одолеть», — уверен Сафаров.

Бывший депутат Леся Оробец охарактеризовал ситуацию в Киеве после ракетных ударов 23 ноября как «идеальный шторм».

«Нет света, воды, интернета и мобильной связи. Но есть вещи неизменно прекрасные: метро, интернет в Макдональдсе и добрые неравнодушные люди. Господи, дай нам силы выстоять!» — написала она.

«В Киеве нет воды, света и тепла. Но есть уверенность, что победа все ближе. Держим строй!» — призывают друг друга киевляне.

Каждая российская ракета, каждая смерть отдаляет Украину от России все больше, уверена журналистка Оксана Коваленко.

«Люди перешли на украинский. У людей увеличилось потребность демонстрировать свою украинскую идентичность. Украинцы не побегут к Зеленскому просить сдаться россиянам из-за того, что нет света, воды или чего-то еще. Ибо люди видят, что несет Россия, какие ценности у этой страны. Каково отношение даже к своим людям. Мы видим пыточные, которые они устраивали во временно оккупированных городах. И нам все это не нужно. Нам с такой Россией не по пути. Я просто тупо не понимаю, на что они надеются, когда лупят по нашим ТЭС и ТЭЦ?»

Еще одна эмоция этих дней — ярость в адрес РФ, которая уже девять месяцев отрицает, что ведет геноцидную войну против украинцев.

«Пусть нам еще расскажут о том, что „украинцы напали“ на бедных россиян на цивилизованном конкурсе по национальному признаку и не дали заниматься „благородным“ делом вывоза „хороших русских“ за границу. Пусть рассказывают, а я пока посижу в блэкауте, без отопления и воды и посмотрю на эти фото», — пишет PR-специалистка Александра Хлыстова, публикуя фото поврежденной высотки в Вышгороде, куда вчера попала российская ракета, убив четырех человек.



«На фото кто-то из соседей — с баклажками и павербанком. В каких бы условиях мы ни были, мы справимся. Главное, чтобы здесь не было проклятых россиян», — пишет киевлянка Алена Романюк.



Людмила Янкина иронически прокомментировали бесполезные усилия российских ботов разжечь в украинском обществе «блэкаутный протест».

«То есть это то, что мы в их больном воображении должны сделать, когда у нас все исчезнет — вода, свет, связь. Выйти на блэкаутный протест против Зеленского и снести президента. Понимаете? Не они своего психопата за то, что бомбит соседнюю страну, а мы — за то, что не подчиняется. Но я же буду не я, не украинка, если у меня не появится свой #блэкаутный протест», — отметила Янкина.

Она рассказала, что успела приготовить во время блэкаута — включая кастрюлю «своего знаменитого борща» и отметила: «Короче. Вы меня поняли. Сдаваться и отчаиваться никто не собирается. Но этим подонкам я желаю от всей души до конца жизни просидеть в подвалах. Потому что мы выдержим и у нас все будет хорошо. А вы, паскуды, подохнете на задворках истории, как бесславные ублюдки. Нам все лучше, чем ваше дрянное „братство“. Без света, без воды, без связи, но без вас».

А еще украинцы пытаются шутить даже вопреки непростым бытовым испытаниям и отсутствию базового снабжения в квартирах.

«Днем я: топ-менеджер. Вечером я: топ-лю снег, чтобы смывать унитаз», — саркастически пишет известный специалист в сфере коммуникаций Даниил Ваховский.

Фото: Данило Ваховский / Facebook

А вот обновленный и злободневный вариант Червоної калини от Марии Поповой (Ой у лузі енергосистема похилилася / Чогось наша славна Україна затемнилася / А ми тую енергосистему підіймемо, / А ми нашу славну Україну гей, гей, захарчуємо!)

И, конечно, новая порция мемов о Путине, блэкауте и стойкости украинцев:

Первые главные выводы о блэкауте: «Не всегда смарт-часы лучше обычных, не все кофейни на генераторах имеют розетки, #россиятеррорист»

И главный парадокс блэкаута в Украине от журналиста Сергея Иванова: «Парадокс: без света и воды мы, а немытая все равно Россия».