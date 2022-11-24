РФ не может выиграть войну на поле боя. Шольц призвал Россию прекратить ракетные удары по гражданской инфраструктуре 24 ноября, 15:52 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, заявил, что бомбовый террор России против гражданского населения должен прекратиться.

Об этом сообщает DW.

«Этот бомбовый террор против гражданского населения должен прекратиться, и немедленно», — заявил он.

По его словам, Россия больше не может выиграть эту войну на поле боя, должна прекратить убивать и открыть путь для мирных переговоров.

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Украина шаг за шагом восстанавливает электро-, водо- и теплоснабжение после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре, который Россия нанесла в среду, 23 ноября.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.