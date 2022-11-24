«Это непременно произойдет». Как ВСУ будут отвечать на энергетический террор РФ — военный эксперт

24 ноября, 12:48
Эксклюзив НВ
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Киев без электроэнергии (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Киев без электроэнергии (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Радио НВ рассказал, как Вооруженные силы Украины могут ответить на энергетический террор России.

«Мы можем отвечать, и это обязательно произойдет — дальнейшее отвоевание украинских территорий, деоккупация на юге и на востоке. Думаю, что это был бы лучший ответ. Конечно, лучшим ответом было бы, если бы мы имели возможности нанести ответные удары по военным объектам противника. Например, по военному аэродрому в Энгельсе Саратовской области, откуда взлетают бомбардировщики Ту-95 или Ту-160, по другим военным объектам в глубине России. Но мы понимаем, что у нас нет таких возможностей», — отметил Мусиенко.

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Однако, добавил эксперт, он надеется, что впоследствии Украина все же сможет наносить подобные удары, благодаря помощи партнеров или производству собственного дальнобойного вооружения.

Еще одной составляющей ответа России, по мнению Мусиенко, должно быть усиление противовоздушной обороны. А третьим элементом эксперт называет работу на международной арене:

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«Чтобы привлекать Россию и виновных в произошедшем должностных лиц из военно-политического руководства РФ к ответственности. Но это уже дело будущего, если говорим об уголовной [ответственности], а если мы говорим о санкционном давлении — это настоящее».

https://www.youtube.com/watch?v=F6po_NZtoYs
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Энергетика Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Электроэнергия ПВО Ракетные удары Радио НВ Война России против Украины деоккупация ракетные удары 23 ноября

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