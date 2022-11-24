Появились фото последствий ракетного удара РФ по Вышгороду, где погибли пять человек 24 ноября, 15:22 В Вышгороде жертвами ракетного удара стали пять человек (Фото:Алексей Кулеба/telegram)

Появились фото последствий ракетного удара РФ по Вышгороду в Киевской области, жертвами которого стали пять человек.



Снимки опубликовал у себя в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Он сообщил, что ракета прилетела в многоэтажку в центре города. Дом полностью разрушен. Также повреждены близлежащие четыре дома, детская площадка, школа и садик.

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20 человек остаются в больницах.



Кулеба также рассказал о пострадавшей женщине по имени Татьяна, которая из-за войны вместе с дочерью переехала из Краматорска в Вышгород и снимала квартиру в доме, в который попала ракета.

Жительница соседней пятиэтажки Марина рассказала, что уже в третий раз убегала от войны. С сыном с инвалидностью нашла жилье в Вышгороде, пока муж военный защищает Украину.

23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

