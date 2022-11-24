Новый обстрел Украины. ПВО сбила большинство ракет РФ, службы возвращают украинцам воду и тепло — главное 24 ноября, 07:00 Повреждённый российским ракетным обстрелом жилой дом в Вышгороде (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

Работу ПВО было слышно во многих областях (Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и др.). Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о многочисленных пусках ракет с российских самолетов стратегической авиации Ту-95.

Видео дня

В Киеве подтвердили «прилет» в один из инфраструктурных объектов, в Киевской области — в жилой дом, в Винницкой и Львовской — по объектам критической инфраструктуры.

Спасатели работают на месте попадания ракеты в дом в Киевской области

НВ следит за последствиями нового ракетного обстрела Украины 23 ноября

07:00 В РФ назвали массированные удары по Украине ответом на «накачку западным оружием»

По словам Небензи, целями российских ударов «являются объекты энергетической и другой инфраструктуры», которые используются для «военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западным, обеспечения логистики и связи украинских вооруженных формирований».

04:58 Президент Франции Эммануэль Макрон считает российские ракетные удары по Украине военным преступлением, которое должно быть наказано

02:09 Российские атаки на инфраструктуру являются преступлением против человечности — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшние атаки на украинскую инфраструктуру «преступлением против человечности». Он также призвал запретить России участвовать в голосованиях по войнам в Украине.

01:33 Украина предлагает ООН принять резолюцию об осуждении всех форм энергетического террора — Зеленский

Совбез ООН должен дать четкую оценку действиям России, государства-террориста. Украина предлагает Совету Безопасности принять такую резолюцию, которая осуждала бы все формы энергетического террора.

01:06 Восстановление электроснабжения в Киеве ожидается в четверг, 24 ноября, до полудня

23:17 ЗАЭС снова обесточена и работает на аварийных генераторах — МАГАТЭ

После сегодняшней волны ракетных ударов РФ Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) 23 ноября в очередной раз лишилась доступа к внешнему электроснабжению и обеспечивается аварийными дизель-генераторами для получения энергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.



22:58 Запитаны Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области

В Харьковской и Николаевской областях уже подключают потребителей, в Днепропетровской области пока лишь подключили объекты критической инфраструктуры, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

22:52 Глава Минобороны Польши попросил Германию отправить Украине системы Patriot

«После очередных российских ракетных ударов я попросил Германию передать предложенные Польше батареи Patriot Украине и разместить их на ее западной границе», — написал Мариуш Блащак в Twitter.



Министр убежден, что это защитит Украину от дальнейших смертей и отключений электроэнергии и повысит безопасность Польши в районе ее восточной границы.



22:34 Волынская, Киевская, Ровенская, Черкасская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая области и Киев запитаны, в них начинают подключать электричество

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

Согласно сообщениям Тимошенко, в Волынской области подключены все объекты критической инфраструктуры, ожидается подключение бытовых потребителей.

В Киевской области уже подключены 20% потребителей.

В Ровенской области подключена критическая инфраструктура.

В Черкасской области подключена критическая инфраструктура и часть бытовых потребителей.

В Хмельницкой области подключена критическая инфраструктура и часть бытовых потребителей.

В Киеве подключают критическую инфраструктуру, после чего начнут подключать потребителей.

22:25 Госсекретарь США прокомментировал ракетный обстрел Украины

«Миллионы людей по всей Украине укрылись, когда сегодня Россия снова обрушила ракетный дождь. Продолжающиеся атаки на инфраструктуру призваны держать гражданское население Украины в холоде и неведении. Эта ужасающая тактика не сломит решимости Украины и ее партнеров», — написал госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter.



22:16 В ближайшее время ожидается возобновление водоснабжения в Киеве

Проводятся работы по возвращению водоснабжения в Днепре и Одессе, сообщил на своей странице в Facebook топ-менеджер ДТЭК Дмитрий Сахарук.

22:09 Запорожская, Черновицкая и Черниговская области запитаны

В Черновицкой области производятся стабилизационные отключения, в Черниговской области начинается подключение потребителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

22:07 Во Львовской области электроснабжение подключено на 90%

Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

22:02 В Одесской области возобновлено водоснабжение и теплоснабжение, возобновление электроснабжения продолжается

«Область запитана, идет подключение абонентов», — сообщил в своем Telegram-канале замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

21:55 В Днепре по состоянию на 21:30 к энергоснабжению уже подключены все больницы, четверть котельных и 15% потребителей

«Электричество. Все наши больницы уже получают стационарное питание (кроме генераторов). По городу ситуация сложнее. Сейчас со светом всего около 15% Днепра. Тепло. Работает около четверти котельных. Остальные — ожидают подачи напряжения», — сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.



Также он сообщил, что в левобережной части города Ломовская водонасосная станция получила питание и ждет разрешения подключения от оператора Укрэнерго.

«В некоторых домах на правом берегу вода уже есть», — написал мэр.

Канализационные системы работают по всему городу, но на генераторах, добавил Филатов.



21:49 В части районах Киева о воздушной тревоге будут оповещать с помощью громкоговорителей

В тех районах, где отсутствует электроснабжение, оповещение о сигнале воздушной тревоги, будет осуществляться с помощью механических сигналов оповещения, сообщает Киевская городская государственная администрация.

«В частности, с помощью громкоговорителей (оповещение о сигнале воздушной тревоги) патрульных бригад Национальной полиции Украины и главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале КГГА.

Киевлян, которые имеют «доступ к сети интернет и в домах, где обеспечено электроснабжение» КГГА просит и «дальше ориентироваться на сигналы сирен и официальные сообщения городских властей».

21:39 Компания ДТЭК Энерго сообщила, что под сегодняшний ракетный обстрел попало ее энергетическое предприятие, один сотрудник которого пострадал

«Ему была оперативно оказана необходимая помощь и он был доставлен в больницу», — говорится в сообщении на странице ДТЭК Энерго в Facebook.

Также сообщается, что оборудование предприятия было значительно повреждено.

После прекращения обстрелов работники ДТЭК Энерго приступили к устранению последствий и возобновлению работы оборудования предприятия.

«В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме», — отмечается в сообщении.

Компания синхронизирует свои действия с НЭК Укрэнерго.

21:28 В половине Львова по состоянию на 18:20 восстановлено электроснабжение, водоснабжение в городе восстановлено на 70%

«Часть домов обеспечена (водой — ред.) только на первых этажах. Но это временно», — сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

Он также написал, что в городе запускают ТЭЦ и работают над восстановлением теплоснабжения и подачи горячей воды.

«Если не произойдет чрезвычайная ситуация, то детсады и школы завтра будут работать в привычном режиме», — отметил мэр.

Также, по словам Садового, к вечеру запустили больше автобусов и возобновляется работа электротранспорта.

«75% светофоров уже работают», — добавил он.

Мэр напомнил, что во Львове работают 18 пунктов обогрева, где можно зарядить телефоны, погреться, выпить горячего чая или кофе. По словам Садового, сегодня они будут работать «до позднего вечера».

21:23 Боррель отреагировал на ракетные атаки РФ: лишение миллионов электричества, воды и отопления зимой жестоко и бесчеловечно

«Решительно осуждаю возобновившиеся преступные нападения России на гражданское население и объекты критической инфраструктуры в Украине: массовые отключения электроэнергии, в том числе в Молдове. Лишение миллионов электричества, воды и отопления зимой жестоко и бесчеловечно. Поддержка ЕС Украине и Молдове не ослабевает», — написал высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.



21:13 За сегодняшний день от российских ракетных ударов погибли 10 человек в результате попадания в три многоэтажки

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

«Только с 10 октября и по 23 ноября, россияне совершили почти 600 ракетных атак по нашей территории», — подчеркнул он.

Также Монастырский упомянул о спланированном обстреле в ночь на 23 ноября роддома в Вольнянске Запорожской области, где погиб новорожденный мальчик, которому было всего два дня.

Монастырский пообещал, что причастные к обстрелам понесут ответственность «по закону и справедливости».

21:06 Отделения Нацполиции в регионах Украины будут работать как места обогрева

Люди также могут обратиться к полицейским в случае необходимости или сообщить о преступлениях или последствиях российских ударов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что все подразделения полиции оборудованы генераторами и готовы принимать граждан, в том числе при необходимости для обогрева.

«Все правоохранительные структуры и спасатели готовились к такой ситуации. Люди должны знать: правоохранители рядом. Мы организовали средства связи полицейских по всей территории государства. Граждане, если будут чувствовать опасность, должны обратиться в полицию», — подчеркнул он.

Клименко также рассказал, что количество автомобильных патрулей увеличили вдвое. Также будут дополнительно работать 3 000 пеших патрулей по всем регионам государства.

«Я призываю граждан, не имеющих связи, выходить на улицы и обращаться к полицейским с сообщениями о преступлениях в результате бомбардировок, преступления, которые могут быть совершены или совершались в темноте», — отметил Клименко.

Глава Нацполиции также призвал граждан использовать световозвращающие элементы, фликеры, фонари, чтобы водители могли видеть пешеходов в темноте.



20:56 В некоторых регионах подключение электроэнергии уже осуществляется

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго на своей странице в Facebook.

«Поводов для паники нет. У Укрэнерго есть четкие планы и протоколы действий, которые уже сейчас выполняются. Прежде всего, будут запитываться объекты критической инфраструктуры — водоканалы, теплокоммуннерго, больницы, вокзалы и т. д. В некоторых регионах подключения уже осуществляются», — говорится в сообщении.

В то же время, в компании отметили, что из-за существенного объема повреждений, морозов и дождей со снегом в некоторых регионах ремонты могут длиться дольше.

Также сообщается, что отключение электричества в Молдове произошло из-за «скачка частоты в нашей технически общей энергосети, повлекшего потерю связи Молдовы с электрической сетью Европы, откуда страна получает долю электрической энергии».

В Укрэнерго напомнили, что Украина не экспортирует электроэнергию с 11 октября.

20:49 Шмигаль обсудил возобновление энергетических систем с премьером Молдовы Наталией Гаврилицей

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Энергетики делают все, чтобы преодолеть последствия террора. Пожелал молдавскому народу стойкости. Вместе с друзьями у нас для России один ответ: „Лучше в темноте, но без вас“», — написал украинский премьер.



20:42 Глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что из 35 пострадавших в регионе четверо погибли в Вышгородском районе



«Хуже всего — среди пострадавших 6 детей, самой маленькой девочке 5 лет. К счастью, у малышей легкие телесные повреждения, но мы понимаем насколько тяжелые останутся психологические травмы», — уточнил он.

По словам главы киевской полиции, взрывом были повреждены четыре дома. Небитов пообещал не допустить фактов мародерства.

20:33 Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о 35 пострадавших в результате российского ракетного обстрела в Киевской области

31 из них пострадал в Вышгороде.

«Пострадавшие в больницах, всем оказывается помощь. На месте прилета работают спасатели и полиция. Рядом организован Пункт Несокрушимости. Наши люди невероятны. Жители с осколочными ранениями отказываются от помощи и оказывают ее тем, кому она нужна больше», — написал Кулеба в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что один человек пострадал в Чабанах, также было разрушено частное жилье. Еще один человек пострадал в Глевахе и еще трое — в Украинке. Все они находятся под надзором медиков.

Кулеба отметил, что энергетики подают электроэнергию на правобережную часть Киевской области и уже запитывают левобережную.

20:24 Информация о заседании Совбеза ООН в 23:00 по киевскому времени появилась на сайте ООН

Агентство Reuters также сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании и расскажет о разрушениях, нанесенных гражданской инфраструктуре в результате российских ракетных ударов. Отмечается, что это вызвало гнев РФ.

20:19 Президент ПАСЕ Тини Кокс, комментируя сегодняшние российские обстрелы, заявил, что военные преступления не останутся безнаказанными

«Сегодняшними ракетными обстрелами гражданской инфраструктуры (в частности родильного отделения в Вольнянске и поликлиники в Купянске) Россия продолжает нарушать международное право. Лидеры в Кремле, берегитесь — эти преступления не останутся безнаказанными», — написал Кокс на своей странице в Twitter.

20:14 Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне могут использовать ракеты из своего «неприкосновенного запаса»

«Смотрите, как с Искандерами вышло. Они же до 13% дотянули, а Искандеры — это баллистические ракеты. Именно поэтому они (россияне — ред.) пошли в Иран просить баллистику. Собственно, это — подтверждение того, что они могут и залезать в тот „запас нз“, как говорится, и использовать и больше (ракет — ред.) и надеяться, что добьются той террористической цели, которую они себе поставили», — заявил Игнат в эфире телемарафона.

Представитель Воздушных сил ВСУ отдельно отметил, что советские ракеты, в отличие от ракет Х-101, Калибр или Искандер, неточные и не имеют такой дальности применения, как эти три типа.

20:10 МИД Молдовы вызвал российского посла из-за обстрелов Украины

«Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины снова погрузили Молдову во тьму. Массовые отключения света по всей стране, включая Кишинев и здание МИД. Я дал поручение вызвать для объяснений посла России», — сообщил глава МИД Молдовы Николае Попеску.

Представитель МИД Молдовы Даниэл Воде распорядился вызвать посла России в Молдове, чтобы выразить жесткий протест Кишинева против обстрела гражданской инфраструктуры в Украине, что привело к перебоям поставок электроэнергии. По его словам, ведомство уже направило распоряжение послам Молдовы, чтобы те сообщили партнерам о сложившейся ситуации.



20:02 В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожары, возникшие в Киеве в результате российских ракетных обстрелов ликвидированы



«На местах чрезвычайных происшествий было разрушение объектов критической инфраструктуры и нежилых зданий, которые сопровождались последующим горением», — говорится в сообщении в Telegram-канале ГСЧС.

Также сообщается, что в результате ракетных обстрелов возникли пожары в гаражном кооперативе в Днепровском районе и в 3 гаражах Соломенского района.

Кроме того, в Голосеевском районе произошло разрушение админздания, в результате чего от обломков пострадали 4 автомобиля и складское помещение.

«По предварительным данным, в результате российской агрессии погибли 3 человека и 10 — пострадали, из них один ребенок. Информация уточняется», — говорится также в сообщении ГСЧС.

19:52 По данным Агентства AFP, Владимир Зеленский должен выступить на срочном заседании Совбеза ООН

Заседание было созвано по требованию Киева после очередной ракетной атаки РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру, в результате которой погибли мирные жители.

Заседание Совбеза ООН должно начаться в 23:00

19:45 Вода и тепло в Киеве после массированной ракетной атаки РФ должны появиться до утра 24 ноября

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

По данным КМВА, российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету, из них 22 сбили защитники Украины. В результате удара по жилому сектору погибли три человека, 11 были ранены, повреждены элементы критической инфраструктуры.

«Электроснабжение отключено в аварийном режиме, восстановление ожидается после стабилизации системы. Вода и тепло в домах должны появиться утром 24 ноября», — говорится в сообщении.

19:41 Кличко заявил, что 80% Киева без электричества и воды

По его словам, пока рано давать прогнозы по возобновлению водо- и электроснабжения — это может быть от нескольких часов до десятка часов.

19:32 Залужный поблагодарил военных за профессионализм и уточнил данные о количестве выпущенных по Украине и Киеву ракет



По словам главнокомандующего ВСУ, враг совершил 67 пусков крылатых ракет воздушного (Х-101/Х-555) и морского базирования (Калибр).

Украинским военным удалось уничтожить 51 ракету и пять дронов-камикадзе Ланцет.

30 ракет было выпущено по Киеву, 20 из них уничтожены.

«Спасибо военнослужащим, чей профессионализм спасает жизни. Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, — на грани возможного», — написал Залужный в своем Telegram-канале.

Также он поблагодарил страны-партнеры за предоставленные системы ПВО и ПРО.

19:25 В Минцифры подтвердили, что из-за эстреных отключений электроэнергии, вызванных российскими обстрелами, в Украине упал интернет-трафик

«Из-за массированных ракетных ударов российских террористов во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы. Мобильные операторы, где работают вышки, перегружены трафиком», — сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Он добавил, что команда Минцифры централизованно помогает организовать подвоз дизельного топлива операторам и провайдерам, а также в решении других операционных задач.

«Вызов, который не видела ни одна страна в сфере телекоммуникации. Как и в других отраслях. Пройдем его. Четко знаем, что делать. Работаем», — заверил министр.



19:18 Президент Украины Владимир Зеленский поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совбеза ООН из-за российских обстрелов

«Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры — это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления», — подчеркнул президент Украины.

19:13 Украинская энергосистема будет восстановлена в течение часов, а не суток, пообещал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

«Задача восстановления энергетики стоит в часах, а не в сутках, двух, трех, четырех или пяти… Мы не говорим о неделях, месяцах, мы говорим просто о часах», — заявил он в эфире телемарафона.

По словам замглавы ОП, на первом этапе главной задачей для энергетиков является восстановление целостной работы единой энергосистемы Украины.

«Сейчас это главная задача и я думаю, что энергетики наши справятся с этой задачей и есть понимание, что мы сможем энергосистему восстановить», — отметил Тимошенко.

В то же время, он не стал называть конкретные сроки восстановления тех или иных объектов энергетической инфраструктуры.

«Не хотелось бы говорить о сроках по каждой конкретной локации, я думаю, что самое первое — это объединение в единую энергосистему: как только это будет сделано, сразу начнется запитывание городов, поселков и сел», — подчеркнул замглавы ОП.



19:11 Число погибших в Вышгородском районе Киевской области возросло до пяти

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.



19:06 Образовательные учреждения в Киеве 24 ноября будут работать в обычном режиме

«Школы будут работать в смешанном формате: школьники смогут продолжить обучение как оффлайн, так и онлайн. Детские садики будут работать в очном режиме. Родители будут самостоятельно принимать решение о том, вести ребенка в учебное заведение или оставить дома», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в случае изменения режима работы руководство учебных заведений будет оперативно информировать родителей.



19:00 В Киевской области в результате российских обстрелов пострадали 34 человека, пять из них — дети

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, всем, кто в этом нуждается, будет предоставлено временное жилье. Критическая инфраструктура, в том числе больницы, работают на генераторах.

18:56 Фото из Вышгорода опубликовал также глава Киевской ОВА Алексей Кулеба



18:37 Агентство Reuters опубликовало фото с места попадания ракеты в жилой дом в Вышгороде

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

18:21 Энергоснабжение к объектам критической инфраструктуры Киевской области должно быть восстановлено в ближайшие часы

После этого будут постепенно подавать электроснабжение в города, сообщил глава обладминистрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что из-за отсутствия электроэнергии в ряде населенных пунктов нет и воды, но работа по восстановлению уже идет.

18:19 Число погибших в Вышгородском районе в результате российских обстрелов возросло до четырех

27 человек в этом районе пострадали в результате попадания российской ракеты, заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

«Еще 6 энергетиков — пострадавшие из-за ракетного удара по критической инфраструктуре. В результате обстрелов зафиксировано также разрушение частного дома в Фастовском районе. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил также глава областной полиции.

Он добавил, что для обеспечения жизнедеятельности в области действует 371 пункт обогрева и несокрушимости.

18:14 В Киеве возобновят работу трамваев, но увеличат интервал их движения до 40 минут

Работа фуникулера будет временно приостановлена.

«Такой график движения электротранспорта будет применяться до стабилизации ситуации в энергосистеме страны», — сообщили в Киевпасстрансе.

18:10 Глава полиции Киевской области Андрей Небитов показал в своем Telegram-канале найденные в регионе обломки российской ракеты

«Разрушений и пострадавших, к счастью, нет», — добавил он, поблагодарив ПВО за отличную работу.

17:57 Новый массированный обстрел Украины Россией прокомментировал президент Владимир Зеленский

Он напомнил, что сегодня Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.

«А потом Россия доказала всему миру, что это все правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям», — подчеркнул президент, добавив, что это привело к трагическим последствиям и выразив соболезнования тем, кто потерял родных. близких.

Он заверил, что над возобновлением электро- и водоснабжения уже работают.

«Все работают: энергетики работают, ГСЧСники работают, все, местные власти. Задача поставлена. Мы все восстановим, все это пройдем. Потому что мы с вами — несгибаемый народ», — подытожил Зеленский.

17:50 В результате российских ударов по Украине шесть человек погибли и 36 пострадали

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, полиция зафиксировала попадание ракет в 16 объектов по территории нашего государства.

«В частности, в Киевской области могу подтвердить попадание в дом в Вышгороде. Три человека погибли и 20 были травмированы. Вообще по Украине мы зафиксировали гибель 6 наших граждан, и 36 граждан получили ранения. Это что касается только вечерних и обеденных обстрелов Россией — врагом нашей страны», — заявил Клименко.

17:44 Из-за сегодняшних российских обстрелов было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины на своей странице в Facebook.

«Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи», — заявили также в ведомстве, отметив, что РФ доказала безоговорочную правдивость ее сегодняшнего признания государством-спонсором терроризма Европарламентом.



17:38 Водоснабжение и подачу электричества в Киеве могут возобновить уже к вечеру

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

«Надеюсь, что в ближайшее время у нас уже будет более объективная картина. Но энергетики работают. Я надеюсь, что сегодня вечером будет уже электричество восстановлена, и восстановлено водоснабжение. Мы работаем над этим, но сейчас четко о конкретном времени мы сказать не можем. Мы делаем все, чтобы сегодня вечером уже возобновить и электроснабжение, и водоснабжение», — заявил он в эфире телеканала Киев.



17:32 Россия оставила Молдову во тьме, заявила президент страны Майя Санду

По ее словам, Кишенев больше не может доверять российскому режиму и продолжит путь к свободному миру.

Так Санду отреагировала на массированный российский ракетный удар по Украине, в результате которого частично без света осталась и Молдова.

«Россия оставила Молдову во тьме. Россия в Украине убивает людей, разрушает ракетами жилые кварталы и энергетическую инфраструктуру. На Украину продолжаются нападения. Люди вытаскивают раненых из-под завалов. И они оплакивают своих погибших близких. Жизнь людей нельзя повернуть вспять», — написала она.

Санду заверила, что электроснабжение в Молдове будет восстановлено — над этим трудятся все государственные учреждения.



17:26 ПВО сбила 51 из 70 российских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе

Об этом сообщают Воздушные силы.

«Пуски осуществлены с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также с двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр», — говорится в сообщении.

Также сообщается об уничтожении пяти ударных беспилотников Ланцет.

17:18 Днепр и Кривой Рог остались без света

«Из-за очередной массированной ракетной атаки России фактически весь Днепр остался без света. Больницы города работают на генераторах. Кто успевает лучше сделать запасы воды», — написал мэр города Борис Филатов в Facebook.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, задействован экстренный план на случай полного обесточивания города.

«Подключение больниц — на генераторах. Подключение водозаборов и насосных (где это возможно) — на генераторах», — пишет он.

Вилкул добавил, что начата спасательная операция по подъему шахтеров, которые оказались заблокированными в шахтах.

17:15 В Украине серьезные перебои с Интернетом из-за российских атак



«Оперативные показатели показывают, что национальная связность теперь составляет 35% от предыдущих уровней», — говорится в сообщении Netblocks.



17:00 В Киеве погибли 3 человека, одна из погибших — 17-летняя девушка

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

16:57 На Киев летела 31 ракета, 21 была сбита

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала Киев.

«Несколько вмешательств в объекты критической инфраструктуры. Сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение, работники Киевводоканала и Киевэнерго работают, чтобы восстановить. У нас 11 человек были ранены, 10 человек — госпитализированы, из них — 1 ребенок. По поводу погибших — информация пока отсутствует», — заявил также он.

16:41 Агентство Reuters опубликовало несколько фото с места удара российской ракеты в Киеве

На фото видны разрушенное здание, уничтоженные машины, раненого и тела двоих погибших.

16:38 В Харькове задержали корректировщика массированных ударов РФ по критической инфраструктуре

Агентом противника оказался житель Донбасса, которого в начале полномасштабного вторжения российских войск завербовала прокремлевская террористическая группировка «МГБ ДНР».

«По указанию врага он переехал в Харьков для сбора информации о местонахождении подразделений Сил обороны, военных и важных объектов критической инфраструктуры. Для этого выходил в город, где производил фото-, видеофиксацию объектов и обозначал их геолокацию на электронных картах. Полученные сведения передавал через связных», — рассказали в СБУ.



16:36 ЕБРР выделяет Укрэнерго 372 млн евро на срочный ремонт энергообъектов

16:26 Энергоблоки на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС были автоматически отключены из-за срабатывания аварийной защиты

Аварийная защита сработала из-за снижения частоты в энергосистеме Украины, сообщили в Энергоатоме.

Сейчас они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему. Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме.

«Как только нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена», — заверили в Энергоатоме.

Сообщается также, что из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС из энергосистемы и станция перешла в режим полного блэкаута. В то же время, все дизель-генераторы — в работе, а радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме.

16:23 Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российские ракетные обстрелы

«Еще больше жестоких ракетных ударов по стране, поскольку Россия пытается наказать Украину за то, что она решилась быть свободной. Я видела силу народа Украины и знаю, что попытка России доминировать над Украиной, погружая ее в холод и тьму, терпит поражение. Мы с Украиной», — написала она на своей странице в Twitter.

16:19 В Днепропетровской области в результате ударов РФ введены аварийные отключения света

Как сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, обесточены водоканалы. В регионе перебои с водой.

16:12 В Киевской области зафиксировано попадание в многоэтажку в Вышгороде и частный сектор в Чабанах

Также было зафиксировано несколько прилетов в объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«Более 20 пострадавших, которым уже оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший. Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжения», — заявил Кулеба.



16:08 Число пострадавших в результате ракетных обстрелов в Киеве возросло до девяти

Восемь из них госпитализированы в медучреждения Киева, одному медики оказали помощь на месте, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

16:02 В Кировоградской области зафиксированы вражеские прилеты по энергетическому объекту

Область, как и ряд других регионов, без света, энергетики приступают к аварийно-восстановительным работам, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

15:55 Черниговская область обесточена — глава ОВА

Из-за ракетных ударов врага по объектам энергетики света в регионе нет, написал в Телеграм глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, ремонтные бригады работают для ликвидации последствий и возобновления электроснабжения.

15:52 Кулеба призвал признать Россию террористическим государством во всем мире

После нового массированного обстрела Украины Россия должна быть признана террористическим государством, а Украина должна как можно быстрее получить все необходимые системы ПВО. Об этом написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

15:48 Данилов — россиянам: Новые обстрелы не приблизят переговоры

Любые переговоры со страной-террористом будут вести Силы обороны Украины через прицел, написал секретарь СНБО Алексей Данилов в Твиттере.



«Диктируем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши „шахиды“. Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание переговоров. Только единственное желание — уничтожать рашистское чудовище», — отметил он.



15:43 Отсутствует напряжение в большинстве общин Хмельницкой области

Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Гамалий. Только в Белогорье, Теофиполе, Полонном и Волочиске свет пока есть.

Кроме того, в большей части областного центра нет воды.

15:41 Ермак о новом массированном обстреле: Террористы сразу же подтверждают, что они террористы, наивные неудачники

15:40 Аварийные отключения света могут действовать в течение суток — Укрэнерго



15:35 Послы Франции и Великобритании отреагировали на взрывы в Киеве

Французский посланник Этьен де Понсен опубликовал фото из убежища, где он, несмотря на тревогу, продолжал переговоры с замминистра экономики Украины Александром Грибаном.

Чуть ранее глава британской дипмиссии Мелинда Симмонс сообщила, что вынуждена работать из подвала.

15:30 Возможны задержки отправления поездов — УЗ

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены участки пути в Киеве, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской области, сообщает Укрзализныця. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы.

Обесточенные вокзалы переходят на резервное питание, первыми восстановлены Киев, Харьков и Винница.



15:26 Два ракетных удара по Львовщине оставили без света три района

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий. По его данным, полностью обесточены Яворовский, Львовский и Червоноградский районы.



15:22 Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключены из-за обстрелов

15:20 В Харькове аварийные отключения, не работает метро

Спикер Харьковоблэнерго Марина Шевченко подтвердила Суспільному аварийные отключения в городе и области.



Метро в Харькове не работает. Наземный электротранспорт тоже сообщили в городском совете. Вместо электротранспорта на маршруты выводят дополнительные автобусы



15:12 Фото и видео последствий удара по Киевской области





15:09 Киев без воды после ударов, киевлян просят запастись водой — Кличко

«Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всем Киеве. Специалисты Киевводоканала работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, на всякий случай, запастись водой», — написал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице.

15:04 В Молдове массовые отключения света после российских ударов по Украине

По всей Молдове зафиксированы массовые отключения света после российского обстрела инфраструктуры Украины. Об отключении света заявил вице-премьер страны Андрей Спину в Telegram.

15:03 Метро в Киеве работает в ограниченном режиме, большое количество людей использует его как укрытие.

Об этом сообщает КГГА.

«Высадка пассажиров осуществляется только на тех станциях, где нет большого скопления людей. Об изменениях в работе метро следите за сообщениями на станциях. Напоминаем, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам», — напомнили в КГГА.

15:01 Во Львове и Винницкой области подтверждены удары РФ. Под обстрелом критическая инфраструктура





14:57 Весь Львов без света, воды и отопления, троллейбусы и трамваи не ходят — Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате обстрелов весь город остался без света.

«Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Могут быть перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях», — призвал Садовый. По его информации:

Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. После тревоги на дороги пустят дополнительные автобусы.



Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача отопления и воды. Город переходит на работу через дизель-генераторы.

Фото: Андрій Садовий / Телеграм

14:54 В Киеве один человек погиб и один пострадал

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Других подробностей в ведомстве не поведали. В Киеве длится воздушная тревога.

Повреждено двухэтажное здание.



14:45 Киевская область — попадание в жилой дом

«Российские террористы пытаются уничтожить объекты энергообеспечения Украины. Сегодня зафиксированы взрывы в разных регионах страны. Киевская область — попадание в жилой дом. Соответствующие службы уже оказывают помощь пострадавшим и работают над ликвидацией последствий», — сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

14:38 Кличко подтвердил «еще несколько взрывов в разных районах столицы» и проблемы со светом в столице

«Спасательные службы и медики следуют на места. В некоторых районах Киева нет света. Энергетики сообщают об экстренных отключениях», — написал мэр Киева.



Фото: Виталий Кличко / Телеграм

14:36 В Киеве, по предварительной информации, один человек пострадал — КГВА



14:33 В Винницкой области враг обстреливает объекты критической инфраструктуры — глава ОВА

14:25 В Киеве вводят экстренные отключения света — гендиректор компании Yasno

14:15 Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов столицы

В отдельных районах киевляне сообщают о проблемах со светом и кое-где с отоплением после взрывов.

«В Киеве враг наносит ракетные удары по критической инфраструктуре. Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги», — призвали в КГВА.

13:30 Ким предупредил о массированном обстреле и запуске ракет с нескольких направлений