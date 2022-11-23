ПВО сбила 51 из 70 российских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе — Воздушные силы 23 ноября, 17:22 Всего было выпущено около 70 крылатых ракет (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Силы ПВО сбили 51 из 70 крылатых ракет РФ во время массированного обстрела Украины. Также были уничтожены пять дронов-камикадзе.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования ВСУ в Telegram.

В пресс-центре уточнили, что страна-террорист наносила ракетные удары с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. Пуски осуществлялись из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95 из Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

Видео дня

«В общей сложности было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр. 51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны», – говорится в сообщении.

В командовании добавили, что на юге страны были сбиты пять ударных беспилотных летательных аппаратов типа Ланцет.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что оккупанты направили по Киеву 31 ракету, из которых 21 — была сбита. В результате обстрела столицы погибли три человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения получили 11 человек.

По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать сутки.