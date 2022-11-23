ПВО сбила 51 из 70 российских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе — Воздушные силы
Всего было выпущено около 70 крылатых ракет (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Силы ПВО сбили 51 из 70 крылатых ракет РФ во время массированного обстрела Украины. Также были уничтожены пять дронов-камикадзе.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования ВСУ в Telegram.
В пресс-центре уточнили, что страна-террорист наносила ракетные удары с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. Пуски осуществлялись из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95 из Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.
«В общей сложности было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр. 51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны», – говорится в сообщении.
В командовании добавили, что на юге страны были сбиты пять ударных беспилотных летательных аппаратов типа Ланцет.
По всей Украине ввели аварийные отключения
электроэнергии, которые будут действовать сутки.