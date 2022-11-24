Украина предлагает ООН принять резолюцию об осуждении всех форм энергетического террора — Зеленский 24 ноября, 01:33 Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН (Фото:Офис президента)

Совет безопасности ООН должен дать четкую оценку действиям России, государства-террориста. Украина предлагает Совету Безопасности принять такую резолюцию, которая осуждала бы все формы энергетического террора.

Совбез ООН должен дать четкую оценку действиям России, государства-террориста. Украина предлагает Совету Безопасности принять такую резолюцию, которая осуждала бы все формы энергетического террора.



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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН.

Он также подтвердил приглашение от Украины относительно миссии экспертов ООН на объекты критической инфраструктуры, которые подверглись или могут быть поражены российскими ракетами.

«Необходимо дать правильную оценку ущербам и разрушениям. Следует отметить, что это удары именно по инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь десятков миллионов людей. Совершенно возможно. Мир не должен быть заложником одного международного террориста», — сказал Зеленский.