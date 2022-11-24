Украина предлагает ООН принять резолюцию об осуждении всех форм энергетического террора — Зеленский

24 ноября, 01:33
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Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН (Фото:Офис президента)

Совет безопасности ООН должен дать четкую оценку действиям России, государства-террориста. Украина предлагает Совету Безопасности принять такую резолюцию, которая осуждала бы все формы энергетического террора.

Совбез ООН должен дать четкую оценку действиям России, государства-террориста. Украина предлагает Совету Безопасности принять такую резолюцию, которая осуждала бы все формы энергетического террора.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН.

https://www.youtube.com/embed/F6po_NZtoYs
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Он также подтвердил приглашение от Украины относительно миссии экспертов ООН на объекты критической инфраструктуры, которые подверглись или могут быть поражены российскими ракетами.

«Необходимо дать правильную оценку ущербам и разрушениям. Следует отметить, что это удары именно по инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь десятков миллионов людей. Совершенно возможно. Мир не должен быть заложником одного международного террориста», — сказал Зеленский.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ООН Совбез ООН Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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