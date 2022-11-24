Риторика геноцида. Кремль не отказался от максималистских целей войны, пропаганда уничтожения Украины несовместима с идеей переговоров — ISW 24 ноября, 10:44 На руинах дома, разрушенного российским авиаударом в Бородянке, девочка рассматривает граффити Бэнкси (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На высших уровнях российского политического мейнстрима и в госпропаганде РФ продолжает звучать геноцидный нарратив о необходимости «ликвидации украинской государственности», что принципиально несовместимо с призывами Кремля к переговорам.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 22 ноября.



Ведущие российские политики продолжают открыто вести геноцидную риторику и пропаганду в отношении Украины. Депутат Мосгордумы и прокремлевский журналист Андрей Медведев 23 ноября опубликовал в своем Telegram-канале длинную тираду, в которой отверг право украинцев на существование, утверждая, что «украинской нации не существует, это политическая ориентация». Медведев обвинил Украину в следовании языческому «культу смерти», «где убийство врага — это часть поклонения», а также призвал к полной «ликвидации украинской государственности в ее нынешнем виде». Подобная риторика, подчеркивают аналитики ISW носит откровенно бесчеловечный характер, призывает к истреблению [украинцев] и ведению геноцидной войны против украинского государства и его народа. Причем такими заявления «заметно насыщен дискурс на самых высоких уровнях российского политического мейнстрима. Как ранее напоминал ISW, Владимир Путин аналогичным образом использовал подобные геноцидные формулировки, что принципиально несовместимо с призывами к переговорам.

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Кремль не отказался от своих максималистских целей по захвату контроля над Украиной, а скорее пытается ввести западные страны в заблуждение и принудить Украину к «мирным переговорам». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 21 ноября, что смена действующей власти в Украине якобы не является целью российской «специальной военной операции» в Украине, отметив, что Путин «уже говорил об этом». Однако 26 октября диктатор заявил, что Украина «потеряла свой суверенитет» и якобы полностью перешла под контроль НАТО, а 27 октября вновь отверг саму идею суверенитета Украины, отметив, что Россия будто бы «создала» Украину и что «единственной реальной гарантией украинского суверенитета» может быть только РФ. Путин также последовательно поддерживает свою точку зрения о том, что Украина является «нацистским государством», которое должно быть «денацифицировано». «Требования Путина равносильны требованию „смены режима“ в Киеве, даже если он прямо не призывает к этому в своих недавних заявлениях», — подчеркивает ISW.

С другой стороны, туманность Кремля в заявлениях о целях войны сбивает с толку ее сторонников в России. Заявление Пескова, вероятно, было направлено на то, чтобы смягчить последствия провоенной речи вице-спикера Совета Федерации Российской Федерации Константина Косачева — о том, что Россия может нормализовать отношения с Украиной только после капитуляции украинского правительства. Два этих противоположных утверждения сбили с толку сторонников войны в РФ, констатирует в своем обзоре ISW. В ответ на заявление Пескова блогер, связанный с группой Вагнера, саркастически отметил, что Россия ведет «бесцельную войну». Аналогичная реакция была на решение Кремля обменять украинских военнопленных из Мариуполя, которых кремлевские чиновники и пропагандисты ранее поносили как «нацистов» и «военных преступников», напоминает Институт изучения войны.

Нерешительность Кремля в том, чтобы публично подтвердить свою приверженности крайней националистической идеологии, также приводит в замешателство российских пропагандистов, проповедующих такую ​​идеологию российским массам. В недавнем телешоу Владимира Соловьева ряд политических и военных «экспертов» выступили против заявления самого Соловьева о том, что Херсонская область является полностью российской и это якобы может оправдать применение ядерного оружия для ее защиты. Они указали на то, что РФ даже не контролирует территории, которые объявила якобы «своими», и даже заявили, что НАТО не представляет угрозы для РФ. Ранее ISW также сообщал, что ведущий российский идеолог Александр Дугин обвинил Путина в неполной приверженности провоенной идеологии. До сих Путин, как правило, стремился уравновесить крайние националистические точки зрения и более умеренные нарративы — чтобы заручиться и поддержкой националистически настроенного сообщества, и остального населения России. В ISW полагают, что дальнейшее следование такое стратегии будет разжигая недовольство в критически настроенных кругах — особенно на фоне военных провалов РФ и растущих жертв, «которых Путин требует от российского народа для продолжения своего разрушительного вторжения».

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

РФ нанесла еще одну серию массированных скоординированных ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины ( ISW приводит лишь факты об обстрелах, не давая специальных оценок — но напоминает свои прогнозы о том, что РФ по-прежнему способна проводить такие атак, несмотря истощение ракетного арсенала, хотя удары вряд ли ослабят волю украинцев к борьбе);



ISW приводит лишь факты об обстрелах, не давая специальных оценок — но напоминает свои прогнозы о том, что РФ по-прежнему способна проводить такие атак, несмотря истощение ракетного арсенала, хотя удары вряд ли ослабят волю украинцев к борьбе); в российских источниках продолжают сообщать о контрнаступательных действиях ВСУ в направлениях Кременной и Сватово;



российские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки;

армия РФ продолжает осуществлять оборонительные меры на восточном ( левом) берегу Днепра в Херсонской области;

левом) берегу Днепра в Херсонской области; Кремль продолжает скрытую мобилизацию;

российские силы и оккупационные « власти» продолжают насильственно переселять украинцев и конфисковывать их имущество.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW