Онлайн-карта заведений с генераторами. Украинцы создали карту с заведениями на автономном питании по всей стране 22 ноября, 11:10 Где в Украине есть свет во время отключений — онлайн карты (Фото:Pixabay.com)

Большинство АЗС оборудованы генераторами и Wi-Fi, подзарядиться при отключении света можно в некоторых заведениях питания и магазинах.

Сразу несколько команд принялись создавать интерактивные карты для украинцев, на которых указаны заведения, имеющие автономное питание. Есть карты Львова и Одессы, Киева и Полтавы. Однако пока неизвестно, насколько онм достоверны — информацию все равно нужно уточнить на месте.

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Кроме того, сеть ЛУН запустила интерактивную карту по всей Украине, где указаны места со светом. Она постоянно дополняется, и все равно информацию следует проверять перед тем, как обратиться.

К примеру, большинство АЗС имеют собственные генераторы и полностью автономно обеспечивают себя электроэнергией. На Новой почте можно рассчитаться и получить посылку с помощью мобильного приложения.

Сеть магазинов Розетка закупила генераторы и оборудует отделения, у них есть собственная интерактивная карта отделений с генераторами в приложении. Сильпо имеет генераторы на главных точках и планирует расширять эту сеть. Comfy и Фокстрот также уверяют, что имеют возможность работать автономно.

Сеть магазинов Эпицентр начала устанавливать пункты для автономной зарядки устройств. Они называются «заряжайзерами». Карты размещения зарядных станций будут на входе в торговые центры. Первые пункты уже начали работу в Киеве и Броварах, вскоре они должны появиться и в других городах Украины.

Пункты для зарядки в Эпицентрах / Фото: пресс-служба Эпицентра

«ТЦ сетей Эпицентр и Новая Линия оборудованы автономными генераторами, позволяющими нам поддерживать работу торговых объектов при отсутствии централизованного электроснабжения. В условиях энергетического кризиса мы решили предоставить посетителям торговых центров возможность подзарядить свои гаджеты, чтобы они могли оставаться на связи со своими родными, а также получать информацию о ситуации в стране», — комментирует и.о. директора по розничной торговле сети Эпицентр Дмитрий Танько.

Карты заведений с генераторами во Львове и Киеве

Stroom Digital создали свою интерактивную карту мест с автономным питанием во Львове прямо на Google-карте.

Основатель агентства Роман Тимонько призвал делиться с ними информацией для дополнения карты.

«Stroom Map Kyiv — это интерактивная карта киевских заведений, где можно поработать или подзарядиться, если ваш дом или офис остались без электричества», ― объясняет основатель агентства.

В этой карте команда Тимонько собирает киевские заведения, имеющие собственный генератор. А заодно те, кто в укрытии и работает во времени воздушной тревоги. По этому принципу они также разделили локации по категориям. Карты доступны по ссылке .

Для дополнения Киевской или Львовской карт предлагают писать на страницу агентства или на почту hello@stroom.digital.

Карта заведений со светом ЛУН

На карте ЛУН город обозначен предприятия с генераторами и другими альтернативными источниками питания, которые не закрываются при выключении электроэнергии.

Также на карте можно посмотреть, как работают АЗС, магазины, аптеки, почтовые отделения, кафе, рестораны, коворкинги, а также салоны красоты при выключении света и воздушных тревог.

Карта постоянно обновляется и доступна на сайте и в приложении. Несетевые бизнесы могут добавлять заведения: для этого нужно заполнить анкету. Представителям сетей предлагают писать на почту misto@lun.ua .

Заведения с генераторами во всех городах Украины - ЛУН місто