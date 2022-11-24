Без электроэнергии в Киеве остаются 25% потребителей, водоснабжение восстановлено частично — военная администрация 24 ноября, 10:59 В Киеве работают Пункты несокрушимости, там есть свет, связь и вода (Фото:ГСЧС)

По состоянию на 10:40 четверга, 24 ноября, в Киеве без электроэнергии остается 25% жилищного фонда столицы.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram, на левом берегу водоснабжение полностью восстановлено, на правом берегу Киева подачу воды полностью восстановят в первой половине дня.

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Точное время не называется.

Общественный транспорт в столице работает — наземный и подземный. Вместо трамваев с целью экономии электроэнергии на их маршруты вывели автобусы.

Все аварийные бригады и коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев.

23 ноября российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

В результате атак войск РФ почти весь Киев остался без света и воды.

На утро 24 ноября воду начали подавать жителям левого берега, а позже — нескольких районов правого.



