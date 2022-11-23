В Киеве три человека погибли из-за российского ракетного удара — Кличко 23 ноября, 17:02 Пострадали 11 жителей столицы (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве погибли три человека в результате российского ракетного обстрела, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Три человека погибли в результате сегодняшних ракетных обстрелов столицы. Среди них — 17-летняя девушка», — сообщает он в Telegram.

Также, по данным на 17:00, пострадали 11 жителей столицы, из которых 10 были госпитализированы. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

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В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

Кличко уточнял, что Россия выпустила по Киеву 31 ракету, из них 21 — была сбита. По его данным, было несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры Киева. Часть города находится без электричества и водоснабжения.