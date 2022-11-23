В Киеве три человека погибли из-за российского ракетного удара — Кличко
Пострадали 11 жителей столицы (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Киеве погибли три человека в результате российского ракетного обстрела, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Три человека погибли в результате сегодняшних ракетных обстрелов столицы. Среди них — 17-летняя девушка», — сообщает он в Telegram.
Также, по данным на 17:00, пострадали 11 жителей столицы, из которых 10 были госпитализированы. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.
В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.
Кличко уточнял, что Россия выпустила по Киеву 31 ракету, из них 21 — была сбита. По его данным, было несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры Киева. Часть города находится без электричества и водоснабжения.