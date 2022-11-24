Удары по инфраструктуре. Россия должна быть наказана за военные преступления в Украине — Макрон 24 ноября, 04:58 Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic MARIN/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает российские ракетные удары по Украине военным преступлением, которое должно быть наказано.

«Сегодня были массированные обстрелы Украины, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным», — отметил он.



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23 ноября российские кафиры осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.



В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек. В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом 4 человека погибли, пострадали более 30 человек.

Всего в Украине РФ сегодня нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.