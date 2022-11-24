Удары по инфраструктуре. Россия должна быть наказана за военные преступления в Украине — Макрон

24 ноября, 04:58
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Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic MARIN/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic MARIN/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает российские ракетные удары по Украине военным преступлением, которое должно быть наказано.

«Сегодня были массированные обстрелы Украины, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным», — отметил он.

Видео дня

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1595510631859646464?s=20&t=r3fwKY_3kPagS_8Eolkcng

23 ноября российские кафиры осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек. В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом 4 человека погибли, пострадали более 30 человек.

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Всего в Украине РФ сегодня нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Франция Война в Украине Эммануэль Макрон Война России против Украины

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