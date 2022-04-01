37-й день войны — главное. В захваченных городах оккупанты пытаются ввести рубли, бои и обстрелы на Донбассе ужесточаются 1 апреля, 07:58 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный во время обстрела на позиции в Киевской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Пятница, 1 апреля — 37-й день войны полномасштабной войны России против Украины. Сегодня должны возобновиться переговоры украинской и российской делегаций, новый раунд вероятно пройдет в онлайн-формате.

НВ следит за самыми главными событиями нового дня войны.

Передислокация российских войск

В ночь на 1 апреля Владимир Зеленский в своем новом обращении к украинцам подтвердил, что «на север от Киева, на Черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов». Однако Зеленский призвал помнить, что войска РФ готовятся к новому более тяжелому удару — вероятно, на Донбассе.

Видео дня

«Они уже и сами понимают, что не вытягивают интенсивность боевых действий, которую могли позволить в первой половине марта. Но мы должны понимать, что для российских военных это часть их тактики… Мы знаем, что они уходят с направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, где нам может быть очень тяжело», — заявил глава государства.

Генштаб ЗСУ в ночной сводке также заявил, что российские войска не добились успеха в блокировании и захвате Киева, поэтому вынуждены временно отказаться от таких планов.

С севера Киевской области оккупанты продолжают выводить свои подразделения к границе с Беларусью. При этом в составе колонн замечены гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые российские захватчики угнали во время временного захвата украинских земель.

В Пентагоне считают, что передислокация российских войск из окрестностей Киева указывает на то, что российские военачальники понимают: их попытка взять столицу провалилась. Однако в оборонном ведомстве США считают, что Киев все еще в опасности — как из-за интенсивных боев в области, так и из-за риска обстрелов и авиаударов.



Ключевые бои

На Донецком и Луганском направлениях (зона ООС) ВСУ за сутки отбили семь атак врага. Уничтожены 3 танка, 2 БТР и 2 единицы автомобильной техники, а также 2 артиллерийские системы противника.

Обстрелы и удары оккупантов по украинским городам

Луганская область: в результате обстрелов за минувшие сутки погибли два человека, еще два пострадали, разрушено 18 домов. Враг интенсивно обстреливал Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременную, Ивановку. Без централизованного водоснабжения остаются полностью Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск. Без газоснабжения — 32 населенных пункта (около 73 500 абонентов) Луганской области, из них 28 полностью и 5 частично.

Эвакуация и гуманитарные коридоры

Сегодня, 1 апреля, из Луганской и Донецкой областей в Лозовую (Харьковская обл.) и Львов отправятся три эвакуационных поезда, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Из Луганской области в 14:00 со ст. в Новозолотаровка отправится поезд 5501 Новозолотаровка — Лозовая.



Из Донецкой области со ст. в Краматорске в 13:00 — поезд № 274/273 Краматорск — Львов; в 16:00 — поезд № 276/275 Краматорск — Львов.



Ситуация на оккупированных и временно захваченных территориях

По данным Генштаба ЗСУ, на временно захваченных территориях Украины оккупанты продолжают преступные действия:

ограничивают движение гражданского населения,

используют дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава,

удерживают в заложниках местных жителей и активистов

продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины.

В отдельных районах, временно занятых врагом, оккупанты пытаются заставить предпринимателей переходить на расчет за товары и услуги в российских рублях.

В Мелитополе, как сообщается, некоторые «старшие по домам» сотрудничают с оккупантами. Так, они составляют списки квартир, где никто не проживает, и списки квартир, в которых проживают военные и чиновники. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Кроме того, оккупанты выдают за свою гуманитарную помощь, поступающую в Мелитополь с украинской стороны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.