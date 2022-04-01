На занятых территориях оккупанты занимаются мародерством и насилием, принуждают перейти на расчеты в рублях
Оккупанты занимаются мародерством и насилием (Фото:Генштаб)
На временно занятых территориях российские оккупанты продолжают свои противоправные действия в отношении местного населения.
Об этом сообщает Генштаб.
Отмечается, что оккупанты ограничивают движение гражданского населения, используют дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, держат в заложниках местных жителей и активистов.
Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины.
В отдельных районах оккупанты пытаются заставить предпринимателей к переходу на расчет за товары и услуги в российских рублях.
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