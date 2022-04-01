На занятых территориях оккупанты занимаются мародерством и насилием, принуждают перейти на расчеты в рублях

1 апреля, 07:16
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Оккупанты занимаются мародерством и насилием (Фото:Генштаб)

Оккупанты занимаются мародерством и насилием (Фото:Генштаб)

На временно занятых территориях российские оккупанты продолжают свои противоправные действия в отношении местного населения.

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что оккупанты ограничивают движение гражданского населения, используют дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, держат в заложниках местных жителей и активистов.

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Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины.

В отдельных районах оккупанты пытаются заставить предпринимателей к переходу на расчет за товары и услуги в российских рублях.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Мародерство Насилие Война России против Украины

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