«Они нас на смерть вели». СМИ узнали детали об отказе части юго-осетинских войск РФ воевать в Украине 1 апреля, 06:00 Цей матеріал також доступний українською Юго-осетинцы возвращались домой буквально пешком — медиа (Фото:OSINT Visioner via Twitter)

Юго-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за Россию против Украины, вернулись 30 марта домой после обвинений, что командование отправляло их на убой, сообщает Медиазона.



Война России против Украины — главные события 31 марта



По информации издания, проблемы с участием юго-осетинских военных возникли с самого начала их отправки в Украину.

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Как отмечает источник, скандал возник после того, как их отправляли «абсолютно без всего, пустыми, а люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».

В свою очередь, «экс-президент» оккупированной Россией у Грузии Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил: «Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд [уже] практически потеряли».

По словам источника, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, после чего их генерал запретил им забрать тело, и вместо этого предписал отправить назад пустой гроб.

«И наши ребята взбесились. Хотели его там убить. А у него охрана 10−12 человек, чтоб ему никто его маму не ****** [изнасиловал]. Они нас на смерть вели. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем выйти — сказать, что нас вели на верную смерть», — ссылается на аудиозапись издание, где якобы один из солдат на осетинском языке описывает случившееся.

Примечательно, что грузинский аккаунт в Twitter OSINT Visioner опубликовал фото, где запечатлены несколько десятков стоящих вдоль трассы военных в российской форме с вещмешками. По данным юго-осетинских телеграм-каналов, они возвращались домой буквально пешком.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ перебросила в Украину до 2000 военных с баз на оккупированных территориях Грузии для участия в полномасштабной войне против Украины.

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