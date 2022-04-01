В Каховке власти отказались сотрудничать с оккупантами, они «назначили» коллаборантов 1 апреля, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Каховка Херсонской области временно захвачена оккупантами (Фото:Каховська міська територіальна громада / Facebook)

Российские оккупанты «назначили» в Каховке Херсонской области свою марионеточную «власть», сообщает Каховская городская территориальная громада в Facebook.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

«Сегодня, 1 апреля, в помещение Каховского горисполкома зашли несколько десятков вооруженных военных российской федерации вместе с некоторыми местными жителями. Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в громаде, не справляются со своими обязанностями», — сказано в сообщении.



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Российские оккупанты заявили, что городом будет «управлять» Павел Филипчук, руководитель полиции — Олег Буховец, руководитель Водоканала — Олег Гаврилюк.

Сотрудникам горисполкома предложили сотрудничать с коллаборационистами и пригрозили увольнением, руководство отказалось.

4 марта Верховная Рада приняла законопроект № 7116, согласно которому, предателям Украины грозит до пожизненного заключения.

31 марта украинские защитники освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области.

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