Обновлены данные Генштаба ВСУ. Российские оккупанты в войне против Украины потеряли уже 17 700 военных
Разрушена российская техника (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Facebook)
Генштаб ВСУ обнародовал всеобщие боевые потери противника с 24 февраля по 1 апреля.
Война России против Украины — последние новости
На сегодняшний день российские оккупанты потеряли:
- личного состава — около 17700 человек;
- танков — 625 ед;
- боевых бронированных машин — 1751 ед;
- артиллерийских систем — 316 ед;
- РСЗО — 96 ед;
- средства ПВО — 54 ед;
- самолетов — 143 ед;
- вертолетов — 131 ед;
- автомобильной техники — 1220 ед;
- корабли /катера — 7 ед;
- цистерн из ГСМ — 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 85.
- Специальная техника — 24.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
«Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.
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