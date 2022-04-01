Обновлены данные Генштаба ВСУ. Российские оккупанты в войне против Украины потеряли уже 17 700 военных

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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На сегодняшний день российские оккупанты потеряли:

Генштаб ВСУ обнародовал всеобщие боевые потери противника с 24 февраля по 1 апреля.

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