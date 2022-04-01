Обновлены данные Генштаба ВСУ. Российские оккупанты в войне против Украины потеряли уже 17 700 военных

1 апреля, 12:40
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Разрушена российская техника (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Facebook)

Разрушена российская техника (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Facebook)

Генштаб ВСУ обнародовал всеобщие боевые потери противника с 24 февраля по 1 апреля.

Война России против Украины — последние новости

На сегодняшний день российские оккупанты потеряли:

  • личного состава — около 17700 человек;
  • танков — 625 ед;
  • боевых бронированных машин — 1751 ед;
  • артиллерийских систем — 316 ед;
  • РСЗО — 96 ед;
  • средства ПВО — 54 ед;
  • самолетов — 143 ед;
  • вертолетов — 131 ед;
  • автомобильной техники — 1220 ед;
  • корабли /катера — 7 ед;
  • цистерн из ГСМ — 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 85.
  • Специальная техника — 24.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

«Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Генштаб Российские военные Война России против Украины

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