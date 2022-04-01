Украинские военные продолжают успешные, но ограниченные контратаки вблизи Киева — Минобороны Британии
Украинские военные проводят успешные контратаки вблизи Киева (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что украинские военные продолжают успешные, но ограниченные контратаки вокруг Киева.
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В британском ведомстве также отметили, что ВСУ отбили села Слобода и Лукашевка к югу от Чернигова и теперь расположены вдоль одного из основных путей поставки между городом и Киевом.
В то же время и Чернигов, и Киев продолжают терпеть воздушные и ракетные удары, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах.
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