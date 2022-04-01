Безалаберность или коррупция оккупантов. В Минобороны Украины прокомментировали взрыв на нефтебазе в Белгороде — СМИ 1 апреля, 14:30 Цей матеріал також доступний українською ВСУ не причастны к взрыву в Белгороде, сообщили в Минобороны (Фото:u.krymr.com)

В Министерстве обороны Украины опровергают утверждения российских чиновников о причастности ВСУ к взрыву на нефтебазе в Белгороде, сообщает Сегодня.

Высокопоставленный источник издания в ведомстве назвал две возможные причины происшествия.

«Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов, либо же с целью скрыть чью-то коррупцию», — сообщили в Минобороны.

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В Минобороны нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

Утром 1 апреля стало известно о том, что в российском Белгороде у границы с Украиной вспыхнул пожар на нефтебазе.

В РФ утверждают, что удар по объекту был нанесен украинскими вертолетами.

В Кремле заявили, что ракетный удар по нефтебазе в Белгороде, который, как утверждается, был нанесен «украинскими вертолетами», вредит мирным переговорам.

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