Россия не смогла блокировать и захватить Киев: вынуждена временно отказаться от этих планов — Генштаб

1 апреля, 01:44
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Оккупанты понесли значительные потери в личном составе, пытаясь блокировать и захватить Киев (Фото:Генштаб ВСУ)

Оккупанты понесли значительные потери в личном составе, пытаясь блокировать и захватить Киев (Фото:Генштаб ВСУ)

Войска РФ не добились успеха в блокировании и захвате Киева, поэтому вынуждена временно отказаться от данных планов.

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Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, пытаясь захватить украинскую столицу оккупанты понесли значительные потери в личном составе.

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Отмечается, что РФ продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа, поэтому пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

«С учетом указанного в ближайшее время противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины», — говорится в заявлении.

Остальные направления:

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  • На Волынском направлении без изменений.
  • На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск. Вывел на территорию Республики Беларусь до 5 БТГр. После восстановления боеспособности выведенных подразделений ожидается их перемещение в другие направления.
  • На Северском направлении оккупанты осуществляют отвод части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.
  • На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от города Изюм пытается сломить сопротивление украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Славянск. Удачи не имеет.
  • В Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил. Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя. Осуществил наращивание группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих.
  • На Южнобужском направлении противник пытался совершить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка Николаевской области.
  • Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
  • Продолжается огневое поражение противника, рассредоточенного в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково.
  • Отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.
  • Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя.
  • Отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка.
  • Группировка сил и средств обороны Киева продолжает вести ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.
  • В других направлениях проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.
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Теги:   Киев Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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