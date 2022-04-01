Киев по-прежнему находится в опасности — Пентагон 1 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською В Пентагоне заявили, что Киев по-прежнему находится в опасности (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Пентагоне, комментируя в четверг отвод российских войск на позиции к северу и востоку от украинской столицы, заявили, что Киев по-прежнему находится в опасности.



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В ходе брифинга высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства отметил, что продолжаются авиаудары и артиллерийские обстрелы.

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По его словам, к северу от Киева продолжаются бои.

Чиновник сказал, что «мы не наблюдали большой разницы за последние 24 часа, не было… массового движения, по крайней мере, на данный момент».

В Пентагоне считают, что передислокация российских войск от Киева указывает на то, что российские военачальники понимают, что их попытка взять столицу провалилась.

Он также отметил низкий моральный дух российских солдат.

«Мы по-прежнему наблюдаем проблемы сплоченности подразделений, проблемы с командованием и управлением и проблемы с грамотным руководством», — добавил чиновник.

29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Однако, по информации Министерства обороны Великобритании, оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.

В связи с этим британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева в ближайшие дни.

По данным Пентагона, Россия передислоцирована менее 20% сил, ранее сосредоточенных вокруг Киева.



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