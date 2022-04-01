Вывозят награбленное. Оккупанты продолжают выводить свои подразделения из Киевской области к границе с Беларусью — Генштаб

1 апреля, 07:08
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Россия частично выводит свои подразделения из Киевской области (Фото:Генштаб)

Россия частично выводит свои подразделения из Киевской области (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты продолжают выводить свои подразделения с севера Киевской области к границе с Беларусью.

Об этом сообщает Генштаб.

Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими захватчиками во время временного занятия территорий.

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Кроме того, оккупанты вывозят награбленное имущество.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Беларусь Киевская область Пентагон Война России против Украины

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