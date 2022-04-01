Украина и Россия провели второй обмен пленными. Домой возвращаются 86 украинских военных 1 апреля, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Украинский защитник в Киеве, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией, 86 украинских военных, среди которых 15 женщин, уже в безопасности.

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По словам Тимошенко, обмен прошел по договоренностям переговорных групп.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук уточнила, что обмен прошел по приказу президента Владимира Зеленского.

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«Обращаюсь ко всем нашим, кто еще в плену: будем сражаться за каждого из вас! Всех вернем домой. Держитесь!» — написала она.



Первый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 24 марта. Десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен российских оккупантов. Также 11 гражданских российских моряков, спасенных Украиной с затопленного возле Одессы судна, обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир, которые были захвачены оккупантами при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.

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