«Надеюсь, что уходит навсегда». Благодаря ВСУ враг отходит из Черниговской области — ОГА

1 апреля, 11:00
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Последствия вражеских обстрелов (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Последствия вражеских обстрелов (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус заявил, что враг, благодаря ВСУ, уходит из Черниговской области, «но для чего он это действительно делает, одному ему известно».

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«Враг, благодаря нашим Вооруженным силам, отходит из Черниговщины, но для чего он это действительно делает, одному ему известно. Но я надеюсь, что он уходит навсегда. Даже если идет для перегруппировки и чтобы вернуться, то мы его будем ждать с двойным «радушием», — написал он.

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По словам Чауса, возможны авиационные и ракетные удары по области.

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«Этого никто не отменял. Враг может действовать любым образом и таковым тоже. То есть они долетают сегодня к нам и достреливают. Поэтому у меня большая просьба: при наличии сигнала тревоги находиться в объектах укрытия», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Черниговская область Оккупант Война России против Украины

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