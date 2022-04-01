«Может, кто-то покурил не там». За события в Белгороде несет ответственность руководство РФ — Арестович 1 апреля, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Взрыв в Белгороде (Фото:Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал взрывы в Белгороде, Россия.

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«Военно-политическое руководство Украины предпринимает все способы, приемы, действия и методы, чтобы обезопасить Украину. Нашу территориальную целостность, неприкосновенность, мир и покой над нашими головами. Мы ведем боевые оборонительные действия на нашей территории», — отметил Арестович.

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За то, что происходит на территории РФ, несет ответственность руководство России, подчеркнул советник.



«Видимо, и им нужно разбираться, что же произошло в Белгороде: может, кто-то покурил не в том месте, или еще что-то. Может, российские военные саботируют доступными методами выполнения приказов, не хотят выходить на украинскую территорию. В любом случае за то, что происходит на территории РФ — несет ответственность руководство РФ. К ним и все вопросы», — добавил он.

Напомним, утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенную в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, произошел пожар. В результате возгорания жертв нет, однако в городе выстроились очереди за топливом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной возгорания якобы стал авиаудар украинских военных с вертолетов. Пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузянык не стал подтверждать и опровергать информацию о причастности ВСУ к атаке на нефтебазу в Белгороде.

Кроме того, 29 марта, в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв на складе боеприпасов. РосСМИ сообщали, что были ранены четыре военнослужащих РФ. Позже в росСМИ причиной взрыва предварительно назвали человеческий фактор.

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