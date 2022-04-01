Российские оккупанты ударили из Крыма по Одесской области — глава ОВА

1 апреля, 21:11
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Российские войска обстреляли Одесскую область (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские войска обстреляли Одесскую область (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что Россия выпустила из оккупированного Крыма три ракеты (комплекса Искандер) по области, есть пострадавшие.

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«Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе из ракетного комплекса Искандер из Крыма. Есть пострадавшие… Мы так этого не оставим. Обещаю, они пожалеют о каждом пуске ракеты и каждом обстреле нашей земли», — заявил Марченко в видеообращении.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Одесская область Оккупация Крыма Искандер

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