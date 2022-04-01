1 млн долларов за военный корабль и самолет. Рада установила размер вознаграждения за сдачу российской техники 1 апреля, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на захваченном российском танке в Киевской области, 27 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Верховная Рада 1 апреля приняла законопроект о вознаграждении за добровольную передачу ВСУ боевой техники государства-агрессора, пригодной для использования. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

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Законопроект № 7229 в целом поддержали 320 человек. Партия Слуга народа опубликовала инфографику с размерами вознаграждений за разную технику: боевой самолет либо корабль 1 или 2 ранга — 1 млн долларов; боевой вертолет либо корабль 3 или 4 ранга — 500 тысяч долларов; суда военного (вспомогательного) обеспечения — 200 тысяч долларов; танк, наземная артиллерия (самоходная) — 100 тысяч долларов и так далее.



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Согласно пояснительной записке, вознаграждение предлагают военнослужащим вооруженных сил, других силовых структур России, другим категориям лиц за добровольно переданную ВСУ пригодную для использования российскую боевую технику. Также в пояснительной записке сказано, что расходы из бюджета на реализацию законопроекта будут «несравненно меньше, чем расходы на покупку аналогичных видов техники для нужд обороны государства, а также на ликвидацию последствий вооруженной агрессии России».

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк объяснила, что деньги смогут получить как российские военные (им также гарантируют сохранение в тайне факта передачи техники, безопасное пребывание на территории Украины, содействие в получении новых документов и выезде в третью страну), так и украинские военные и обычные граждане Украины, которые захватили боеспособную вражескую технику.

22 марта советник главы МВД Виктор Андрусив рассказал о российском солдате, который сдался в плен вместе с танком и получил денежное вознаграждение.

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