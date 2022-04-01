Премьер Китая заявил, что Пекин настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему» 1 апреля, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Китая Ли Кэцян (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Ли подтвердил, что Китай выступает за защиту международного права и международных норм, включая территориальную целостность всех стран, говорится в сообщении.

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По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.

22 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время ожидаются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Си Цзиньпинем.

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